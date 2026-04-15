"Totalna magia" powraca! Sandra Bullock i Nicole Kidman ujawniają szczegóły filmu

CinemaCon też zasłużył na trochę magii. Podczas prezentacji wytwórni Warner Bros. sporo miejsca zostało poświęcone sequelowi "Totalnej magii" – kultowej komedii romantycznej z elementami nadprzyrodzonymi. Sandra Bullock i Nicole Kidman, główne gwiazdy oryginału, wyszły na scenę, ujawniając zgromadzonym teaser produkcji oraz nieznane wcześniej szczegóły fabularne.
"Totalna magia 2" – co wiemy?
Krótka zapowiedź wideo, która została udostępniona zgromadzonym na CinemaConie, zadebiutuje w internecie w późniejszym terminie. Według dziennikarzy obecnych na miejscu, teaser pokazuje, że produkcja skupi się na trzech pokoleniach czarownic, z których Bullock i Kidman będą reprezentować to środkowe. Prawie 30 lat po premierze oryginału Sally zdążyła też wydać na świat potomstwo – w role jej córek wcielą się Joey King ("Bullet Train") i znana z "Gry o tron" Maisie Williams. Mimo to bohaterka pozostaje singielką: jeśli znacie oryginał, pewnie domyślacie się dlaczego – zażartowała ze sceny Bullock.
Pierwsza część "Totalnej magii" opowiada historię dwóch sióstr czarownic, granych przez Kidman i Bullock, które wychowały się pod opieką swoich dziwacznych ciotek w małym miasteczku, gdzie nie było miejsca na ich magiczne talenty. Zmagały się też z rodzinnym przekleństwem, które powodowało, że każdy mężczyzna, którego pokochały, kończył tragicznie.
Choć "Totalna magia" nie była sukcesem kasowym (film przyniósł zaledwie 68 milionów dolarów na świecie przy budżecie 75 milionów), z biegiem lat zyskała rzeszę wiernych fanów.
Premiera produkcji jest zaplanowana na 18 września 2026 roku.