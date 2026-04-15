Newsy Filmy "Totalna magia" powraca! Sandra Bullock i Nicole Kidman ujawniają szczegóły filmu
"Totalna magia" powraca! Sandra Bullock i Nicole Kidman ujawniają szczegóły filmu

&quot;Totalna magia&quot; powraca! Sandra Bullock i Nicole Kidman ujawniają szczegóły filmu
CinemaCon też zasłużył na trochę magii. Podczas prezentacji wytwórni Warner Bros. sporo miejsca zostało poświęcone sequelowi "Totalnej magii" – kultowej komedii romantycznej z elementami nadprzyrodzonymi. Sandra Bullock i Nicole Kidman, główne gwiazdy oryginału, wyszły na scenę, ujawniając zgromadzonym teaser produkcji oraz nieznane wcześniej szczegóły fabularne.

"Totalna magia 2" – co wiemy?



Krótka zapowiedź wideo, która została udostępniona zgromadzonym na CinemaConie, zadebiutuje w internecie w późniejszym terminie. Według dziennikarzy obecnych na miejscu, teaser pokazuje, że produkcja skupi się na trzech pokoleniach czarownic, z których Bullock i Kidman będą reprezentować to środkowe. Prawie 30 lat po premierze oryginału Sally zdążyła też wydać na świat potomstwo – w role jej córek wcielą się Joey King ("Bullet Train") i znana z "Gry o tron" Maisie Williams. Mimo to bohaterka pozostaje singielką: jeśli znacie oryginał, pewnie domyślacie się dlaczego – zażartowała ze sceny Bullock



Jako ciotki głównych bohaterek powrócą z kolei Dianne Wiest oraz Stockard Channing. Do "Totalnej magii 2" dołączą także nowi bohaterowie, w których wcielą się Lee Pace (seria "Hobbit"), Xolo Maridueña ("Cobra Kai") i Solly McLeod ("Martwych nie boli"). Jak zapewniły bohaterki ze sceny, po wydarzeniach z "Totalnej magii" ich dom na klifie został odbudowany, ale po drodze wiele zdążyło się zmienić. 

Za kamerą "Practical Magic 2" stanęła uznana reżyserka Susanne Bier. Twórczyni nagrodzona Emmy za "Nocnego recepcjonistę" współpracowała już zarówno z Bullock przy "Nie otwieraj oczu", jak i z Kidman przy serialach "Od nowa" oraz "Idealna para".

Scenariusz, tak jak w przypadku pierwszej części, napisał Akiva Goldsman. Jego najbardziej znane filmy to m.in. "Piękny umysł", za który zdobył Oscara, a z ostatnich produkcji – "Star Trek: Nieznane nowe światy". 



Pierwsza część "Totalnej magii" opowiada historię dwóch sióstr czarownic, granych przez Kidman i Bullock, które wychowały się pod opieką swoich dziwacznych ciotek w małym miasteczku, gdzie nie było miejsca na ich magiczne talenty. Zmagały się też z rodzinnym przekleństwem, które powodowało, że każdy mężczyzna, którego pokochały, kończył tragicznie.

Choć "Totalna magia" nie była sukcesem kasowym (film przyniósł zaledwie 68 milionów dolarów na świecie przy budżecie 75 milionów), z biegiem lat zyskała rzeszę wiernych fanów. 

Premiera produkcji jest zaplanowana na 18 września 2026 roku.


Powiązane artykuły Nicole Kidman

Zobacz wszystkie artykuły

Totalna magia  (1998)

 Totalna magia

Practical Magic 2  (2026)

 Practical Magic 2

Sudbury  (2004)

 Sudbury

Najnowsze Newsy

Filmy

Co wiemy o nowym science-fiction z Jenną Ortegą i Glenem Powellem?

1 komentarz
Filmy

Cate Blanchett jako perfekcyjna Martha Stewart!

VOD Seriale

Znamy los serialu "Młody Sherlock"

Festiwale i nagrody Filmy

Nominacje w Konkursie Polskim 19. Mastercard OFF CAMERA

Filmy

Widownia w Las Vegas nie wierzyła, że to Tom Cruise

5 komentarzy
Filmy

Będzie brutalnie. Pokazano zwiastun nowego "Martwego zła"

Seriale

"The Madison" dostał 3. sezon. A kiedy 2.?