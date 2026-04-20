"Totalna magia 2" – Nicole Kidman i Sandra Bullock w pierwszym zwiastunie
"Totalna magia 2" – Nicole Kidman i Sandra Bullock w pierwszym zwiastunie

Kiedy w zeszłym roku ogłoszono, że "Totalna magia 2" totalnie powstaje, trudno było w to uwierzyć. Ale projekt nabrał tempa tak szybko, że nie ma już żadnych wątpliwości. A dziś dostaliśmy pierwszy zwiastun. Zobaczcie, jak Nicole Kidman i Sandra Bullock prezentują się w swoich rolach po latach. 

Produkcja skupi się na trzech pokoleniach czarownic, z których Bullock i Kidman będą reprezentować to środkowe. Prawie 30 lat po premierze oryginału Sally zdążyła też wydać na świat potomstwo – w role jej córek wcielą się Joey King ("Bullet Train") i znana z "Gry o tron" Maisie Williams. Mimo to bohaterka pozostaje singielką: jeśli znacie oryginał, pewnie domyślacie się dlaczego – zażartowała ze sceny Bullock

Jako ciotki głównych bohaterek powrócą Dianne Wiest oraz Stockard Channing. Do "Totalnej magii 2" dołączą także nowi bohaterowie, w których wcielą się Lee Pace (seria "Hobbit"), Xolo Maridueña ("Cobra Kai") i Solly McLeod ("Martwych nie boli"). Jak zapewniły bohaterki ze sceny, po wydarzeniach z "Totalnej magii" ich dom na klifie został odbudowany, ale po drodze wiele zdążyło się zmienić. 

Za kamerą "Totalnej magii 2" stanęła uznana reżyserka Susanne Bier. Twórczyni nagrodzona Emmy za "Nocnego recepcjonistę" współpracowała już zarówno z Bullock przy "Nie otwieraj oczu", jak i z Kidman przy serialach "Od nowa" oraz "Idealna para".

Scenariusz, tak jak w przypadku pierwszej części, napisał Akiva Goldsman. Jego najbardziej znane filmy to m.in. "Piękny umysł", za który zdobył Oscara, a z ostatnich produkcji – "Star Trek: Nieznane nowe światy". 

Premiera produkcji jest zaplanowana na 11 września 2026 roku.


Powiązane artykuły Totalna magia 2

Zobacz wszystkie artykuły

Totalna magia 2  (2026)

 Totalna magia 2

Totalna magia  (1998)

 Totalna magia

Najnowsze Newsy

Filmy

Poznaliśmy obsadę i datę premiery filmowego "Elden Ring"

5 komentarzy
Seriale

Jest 2. sezon "Awantury". Mamy recenzję

Filmy Gry

Czy Link z filmu "The Legend of Zelda" wygląda jak w grze?

7 komentarzy
Gry

Milion kopii w dwa dni. Capcom ogłasza "Pragmatę" hitem

5 komentarzy
Festiwale i nagrody Filmy

"Ikona mody" filmem otwarcia 19. Mastercard OFF CAMERA

Gry

Piraci górą! Sukces gry "Windrose"

2 komentarze
Seriale

Recenzja: "The Pitt" sezon 2. Wracamy na ostry dyżur!