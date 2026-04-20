"Totalna magia 2" – Nicole Kidman i Sandra Bullock w pierwszym zwiastunie

Kiedy w zeszłym roku ogłoszono, że "Totalna magia 2" totalnie powstaje, trudno było w to uwierzyć. Ale projekt nabrał tempa tak szybko, że nie ma już żadnych wątpliwości. A dziś dostaliśmy pierwszy zwiastun. Zobaczcie, jak Nicole Kidman i Sandra Bullock prezentują się w swoich rolach po latach.
"Totalna magia 2" – zobacz pierwszy zwiastun
"Totalna magia 2" – zwiastun
Produkcja skupi się na trzech pokoleniach czarownic, z których Bullock
i Kidman
będą reprezentować to środkowe. Prawie 30 lat po premierze oryginału Sally zdążyła też wydać na świat potomstwo – w role jej córek wcielą się Joey King
("Bullet Train
") i znana z "Gry o tron
" Maisie Williams
. Mimo to bohaterka pozostaje singielką: jeśli znacie oryginał, pewnie domyślacie się dlaczego
– zażartowała ze sceny Bullock
.
Jako ciotki głównych bohaterek powrócą Dianne Wiest
oraz Stockard Channing
. Do "Totalnej magii 2
" dołączą także nowi bohaterowie, w których wcielą się Lee Pace
(seria "Hobbit
"), Xolo Maridueña
("Cobra Kai
") i Solly McLeod
("Martwych nie boli
"). Jak zapewniły bohaterki ze sceny, po wydarzeniach z "Totalnej magii
" ich dom na klifie został odbudowany, ale po drodze wiele zdążyło się zmienić.
Za kamerą "Totalnej magii 2
" stanęła uznana reżyserka Susanne Bier
. Twórczyni nagrodzona Emmy za "Nocnego recepcjonistę
" współpracowała już zarówno z Bullock
przy "Nie otwieraj oczu
", jak i z Kidman
przy serialach "Od nowa
" oraz "Idealna para
".
"Totalna magia"
Scenariusz, tak jak w przypadku pierwszej części, napisał Akiva Goldsman
. Jego najbardziej znane filmy to m.in. "Piękny umysł
", za który zdobył Oscara
, a z ostatnich produkcji – "Star Trek: Nieznane nowe światy
".
Premiera produkcji jest zaplanowana na 11 września 2026 roku.