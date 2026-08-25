"Totalna magia 2" przedpremierowo na Ladies Night w Cinema City

Kino Cinema City zaprasza wszystkie Panie 7 września na kobiece wydarzenie – Ladies Night, podczas którego Cinema City wyświetli przedpremierowo kontynuację kultowej historii o siostrach Owens "Totalna magia 2" z Nicole Kidman i Sandrą Bullock w rolach głównych. Na uczestniczki eventu, oprócz seansu, czekać będzie powitalny drink bezalkoholowy, prezenty od partnerów wydarzenia, a także konkursy z nagrodami.
Ladies Night to idealny moment, żeby wyrwać się z domu od codziennych obowiązków, wyjść gdzieś z przyjaciółką lub całą paczką koleżanek i spędzić miło czas z siostrą czy mamą. Każdy czasem potrzebuje odpoczynku, a najlepiej odpoczywać w gronie innych wspaniałych kobiet w wygodnym, kinowym fotelu. Wydarzenie składa się z dwóch części: quizu z nagrodami od partnerów oraz następnie seansu. Podczas Ladies Night uczestniczki wydarzenia wspólnie się śmieją, wzruszają, wstrzymują oddech, ale przede wszystkim dobrze się bawią!
Ladies Night – Wrzesień – "Totalna magia 2" przedpremierowo!
Wrześniowa edycja wydarzenia ponownie przywita Panie bezalkoholowym drinkiem, a o to by z kina nikt nie wyszedł z pustymi rękami, zadbają partnerzy eventu. W torbach dla uczestniczek we wrześniu znajdą się m.in. kosmetyk od marki Ziaja, czy soczek Capri-Sun. 7 września o 19:00 Cinema City wyświetli film "Totalna Magia 2". Sprawdź swoje najbliższe kino i kup bilet na to wyjątkowe kobiece wydarzenie:Kup Bilet
"Totalna magia 2" – o czym jest film?
Sandra Bullock i Nicole Kidman, grające główne role w filmie "Totalna magia 2", powracają do świata nocnych intryg, snutych przy świetle księżyca, oraz potężnej, dziedziczonej po przodkach magii. Tym razem siostry Owens muszą stawić czoła mrocznej klątwie, grożącej ostatecznym rozpadem ich rodziny. Ten film to pozycja obowiązkowa, pełna humoru, magii i chaosu.
"Totalna magia 2" – zobacz zwiastun
We wrześniu partnerami eventu są takie marki jak: F'ALKO Capri-Sun Velvet BNP Paribas Kinder Bueno Ziaja Sensum Mare
Informacja sponsorowana
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