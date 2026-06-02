Taylor Swift stworzyła utwór do "Toy Story 5"

Po "Druha we mnie masz" i "Kiedy mnie kochała" zbliża się kolejny utwór, który na zapętleniu po seansie będzie zapewne puszczany przez wiernych fanów serii "Toy Story". Jak informuje dziś portal Variety, gadające zabawki znalazły prawdziwą gwiazdę, która na potrzeby nadchodzącej odsłony przygotowała utwór pod tytułem "I Knew It, I Knew You". Jest nią Taylor Swift.
Utwór zapowiadany jest jako powrót do estetyki country, dominującej pierwsze części serii o Chudym i Buzzie Astralu, ale i twórcze początki samej artystki. Piosenka ma mieć swoją premierę jeszcze przed widowiskiem Pixara – już w najbliższy piątek utwór pojawi się w internetowych bibliotekach platform streamingowych. Producenci liczą, że w ten sposób jeszcze mocniej rozbudzą zainteresowanie filmem na dwa tygodnie przed jego premierą w kinach.
O zbliżającej się premierze utworu na swoim Instagramie poinformowała także sama wokalistka. W jej najnowszym poście możemy przeczytać: To zabawna historia. Wiedzieliście o tym! Moja nowa oryginalna piosenka "I Knew It, I Knew You" do filmu "Toy Story 5" od Disneya i Pixara stanie się Wasza już 5 czerwca. Zawsze marzyłam o napisaniu czegoś dla tych postaci, które uwielbiam, odkąd jako 5-letnie dziecko oglądałam pierwszą część "Toy Story". Zakochałam się w "Toy Story 5" od pierwszego wejrzenia, gdy miałam szczęście zobaczyć film na wczesnym etapie produkcji, i napisałam tę piosenkę natychmiast po powrocie z pokazu. Czasami po prostu to wiesz, prawda?
Disney zapowiada, że utwór będzie towarzyszył losom kowbojki Jessie, a jego słowa są inspirowane drogą, którą pokonuje ta postać. W tej chwili nie wiemy jeszcze, czy Jessie zajmie się również wykonaniem piosenki w świecie filmu. To, że Taylor napisała i wykonała tę piosenkę, znaczy dla nas niezwykle wiele. Jej więź z Jessie jak i to, jak błyskawicznie zrozumiała, przez co przechodzi ta postać, były niezaprzeczalne. Piosenka jest tak głęboko związana z "Toy Story", że już przy pierwszym słuchaniu mieliśmy wrażenie, jakby od zawsze tam była – niczym dawno zagubiony członek rodziny. To było przeznaczenie
– powiedział Andrew Stanton
, reżyser i scenarzysta "Toy Story 5
".
"Toy Story 5" – zwiastun filmu