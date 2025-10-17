"Toy Story 5": Chudy i Buzz na nowej grafice. Jak się zmienili?

Od premiery nagrodzonego Oscarem "Toy Story 4" minęło już sześć lat. Czas ten nie pozostał bez wpływu na bohaterów uwielbianej serii. Jak zmienili się Chudy i Buzz Astral?
Co wiemy o "Toy Story 5"? Chudy i Buzz na nowych grafikach
Bohaterowie "Toy Story 5
" będą musieli zmierzyć się z technologią – a dokładniej tabletem w kształcie żaby imieniem Lilypad. Zanim to jednak nastąpi, mamy okazję zobaczyć starych znajomych w odświeżonej wersji. Na udostępnionych przez Disneya grafikach koncepcyjnych widnieją Chudy
(bez odznaki, którą w finale czwartej części oddał Jessie
) i Buzz
(z nową naklejką).
Za sterami "Toy Story 5
" stoi związany z serią od początku jej istnienia Andrew Stanton
, laureat Oscarów za animacje "Gdzie jest Nemo
" i "WALL·E
". Wiadomo, że do swoich ról powrócą Tom Hanks
(jako Chudy
), Tim Allen
(jako Buzz Astral
), Blake Clark
(jako Cienki), Joan Cusack
(jako Jessie
) i Tony Hale
(jako Sztuciek
). Combat Carl, któremu głosu użyczał zmarły w ubiegłym roku Carl Weathers
, przemówi głosem Erniego Hudsona
. Jako Lilybet usłyszymy Annę Faris
. W obsadzie znalazł się też Conan O'Brien
(więcej na ten temat znajdziecie TUTAJ
).
Getty Images © Victor Chavez
Anna Faris na konferencji prasowej filmu "I że ci nie odpuszczę"Film trafi na ekrany 19 czerwca 2026 roku.
Zobacz zwiastun filmu "Toy Story 4"
"Toy Story 4
" trafiło na ekrany w 2019 roku. Film zarobił ponad miliard dolarów, plasując się w pierwszej dziesiątce największych przedpandemicznych hitów. Przypominamy zwiastun: