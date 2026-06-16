Czy "Toy Story 5" to zabawa na 102? Przeczytaj naszą recenzję

Już jutro na ekranach polskich kin zagości "Toy Story 5" – najnowszej odsłony uwielbianego cyklu animacji. Czy to udana kontynuacja cyklu? Jak twórcy poradzili sobie z tematem wszechobecnej elektroniki i jej wpływem na najmłodszych? I dlaczego Buzzy zmierzają do bazy? Odpowiedzi na (przynajmniej niektóre z tych pytań) znajdziecie w naszej recenzji.
Jak będziecie się bawić na "Toy Story 5"? Przeczytaj naszą recenzjęCzy ośmiolatka bawiąca się zabawkami to coś dziwnego? W dobie szybkiego i taniego internetu, gdy coraz więcej dzieci spędza wolny czas ze smartfonem w ręce – tak. Nie ma co udawać, że upowszechnienie ekranów, które w ciągu ostatnich lat diametralnie zmieniło nasze życie, ominęło najmłodszych. W piątej odsłonie "Toy Story" reżysersko-scenariopisarski duet Andrew Stanton i McKenna Harris zaprasza więc do pokoju Bonnie tablet imieniem Lilypad
– pisze w swojej recenzji Ewelina Leszczyńska.
Co z tego wyniknie? Dowiadujemy się, że Bonnie szybko zmienia się w jedno z tych dzieci, o których nasze babcie powiedziałyby, że ledwo oczy otworzą, a już do komputera (tabletu). Naturalnie sytuacja ta wzbudza gwałtowny sprzeciw wśród starej gwardii zabawek. Stojąca na ich czele szeryfka Jessie – podobnie jak przed laty jej poprzednik Chudy – musi zmierzyć się z Zeitgeistem: kimś nowszym i bardziej cool, kto bez trudu zagarnia całą uwagę młodej użytkowniczki.
Autorka chwali twórców za celne wypunktowanie niebezpieczeństw, na jakie narażone są dzieci korzystające z podobnych Lilypad urządzeń: Twórcy wyliczają długą listę niebezpieczeństw wiążących się z niefrasobliwym podejściem do technologii. Przeniesienie wszelkich aktywności – od codziennych konwersacji z koleżankami po zabawę w berka – do świata wirtualnego skutkuje wycofaniem się z ulubionych rozrywek, zobojętnieniem i poczuciem samotności, a nawet narażeniem na przemoc ze strony rówieśników. Wszędzie tam, gdzie twarze dzieci oświetla niebieskie światło ekranów, zapomniane zabawki marzą o powrocie do łask.
Ale czy technologia jest rzeczywiście tak straszna, jak ją malują? Według krytyczki odpowiedź na to pytanie nie jest taka łatwa. Wszak twórcy "Toy Story" przyzwyczaili nas przecież, że z każdą kolejną częścią poszerzają świat przedstawiony, dodając coś nowego zarówno do osobistej historii bohaterów, jak i do refleksji nad relacjami ludzi z zabawkami czy zmieniającymi się trendami (znamienne, że początkowo tradycyjnego kowboja zastąpić miał nowoczesny astronauta).
Całą recenzję możecie przeczytać TUTAJ
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Zobacz zwiastun "Toy Story 5"
W polskiej wersji językowej do swoich ról powrócą m.in. Izabella Bukowska
(jako Jessie
), Robert Czebotar
(jako Chudy
) i Łukasz Nowicki
(jako Buzz Astral)
, którym towarzyszą m.in. Anna Cieślak
(jako Lilypad), Piotr Polak
(jako Pierre Papier), Łucja Dobrogowska
(jako Focia) i Igor Kwiatkowski
(jako Atlas). Przypominamy zwiastun: