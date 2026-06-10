"Toy Story 5" doprowadzi was do łez? Są pierwsze reakcje widzów

I’m very happy to say that TOY STORY 5 is a genuine home run. Jessie being the lead really gives it an infectious energy, and the toys vs. tech conflict is much more nuanced than expected. Moreover, it takes a hard stance on one-on-one human connection being key for children. pic.twitter.com/8vBcygz4Bn

Toy Story 5 is a wonderfully heartfelt return to form for Pixar Animation Studios and a reminder of why the Toy Story franchise remains one of the greatest film series ever made.



Toy Story 5 ranks right alongside the first three films, delivering a perfect blend of humor,… pic.twitter.com/nRb5U5hqsy