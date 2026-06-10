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"Toy Story 5" doprowadzi was do łez? Są pierwsze reakcje widzów

The Hollywood Reporter / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/%22Toy+Story+5%22%3A+pierwsze+reakcje+na+nowy+film+Pixara.+Jak+wypada+powr%C3%B3t+Chudego%2C+Buzza+i+Jessie-167024
&quot;Toy Story 5&quot; doprowadzi was do łez? Są pierwsze reakcje widzów
Do sieci trafiły pierwsze reakcje po światowej premierze "Toy Story 5". Czy Pixar ma kolejny wielki hit? Choć pełne recenzje filmu zostaną opublikowane dopiero 16 czerwca, we wpisach uczestników premierowego pokazu nie brakuje bardzo pochlebnych opinii. 

Czym zachwyca "Toy Story 5"?



Wiele osób podkreśla, że piąta część serii z powodzeniem rozwija historię rozpoczętą w poprzednich odsłonach, a jednocześnie podejmuje aktualny temat relacji dzieci z nowymi technologiami. Tym razem ważną rolę odgrywa Jessie, która według pierwszych opinii staje się sercem całej opowieści i zdecydowanie wychodzi to filmowi na dobre.

Pierwsi widzowie szczególnie chwalą emocjonalny wydźwięk filmu oraz sposób, w jaki twórcy podeszli do tematu dziecięcej fascynacji nowymi technologiami. W wielu reakcjach przewijają się też porównania do "Toy Story 2" i "Toy Story 3", uznawanych za najlepsze odsłony serii.





Szczególne uznanie zdobył sposób, w jaki twórcy przedstawili konflikt między tradycyjną zabawą a światem ekranów i urządzeń elektronicznych (jeden z komentujących stwierdził, że jest on bardziej zniuansowany, niż można się spodziewać). Według części dziennikarzy "Toy Story 5" skutecznie przypomina też o znaczeniu bezpośrednich relacji międzyludzkich w życiu dzieci.

Wśród pochwał przewijają się również pozytywne opinie na temat nowych bohaterów (jednemu z nich w oryginale głosu użycza Conan O'Brien, który ma kraść show), występu Joan Cusack w roli Jessie oraz piosenki Taylor Swift przygotowanej na potrzeby filmu. Jeden z dziennikarzy ostrzega: po seansie będziecie chcieli zniszczyć tablety swoich dzieci. 

O tym, czy zgadzacie się z opiniami dziennikarzy, będziecie mogli się przekonać od 17 czerwca, gdy film trafi do polskich kin. Poniżej zwiastun:

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