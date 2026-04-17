Zabawki kontra tablet. Pokazano nowe fragmenty "Toy Story 5"
Zabawki kontra tablet. Pokazano nowe fragmenty "Toy Story 5"

Zabawki kontra tablet. Pokazano nowe fragmenty &quot;Toy Story 5&quot;
Na CinemaConie w Las Vegas pokazano fragmenty kilku nadchodzących produkcji Disneya - w tym "Toy Story 5".

Tablet wrogiem zabawek




Nowa odsłona liczącego już ponad 30 lat cyklu zderza doskonale znane widzom zabawki ze współczesną technologią. Bonnie, obecnie ośmioletnia, coraz bardziej uzależnia się od nowego urządzenia o nazwie Lilypad (Greta Lee). Tablet szybko staje się dla niej ważniejszy niż zabawki, co prowadzi do narastającego konfliktu.

W pierwszym zaprezentowanym fragmencie widać, jak zabawki obserwują rosnącą fascynację dziewczynki ekranem. Jessie próbuje przekonać urządzenie, że dziecko potrzebuje realnych relacji, na co w odpowiedzi tablet wysyła zaproszenia do znajomych wszystkim dzieciom z zajęć tanecznych Bonnie. Jessie odpowiada, że prawdziwi przyjaciele byliby na miejscu. Sytuacja eskaluje, gdy Jessie atakuje tablet - w końcu jednak Bonnie wraca do pokoju, a kowbojka wraca do udawania zwykłej zabawki.

W oryginalnej wersji językowej filmu powracają znane głosy: Tom Hanks, Tim Allen oraz Joan Cusack. Do obsady dołącza także Conan O'Brien jako nowa postać - elektroniczna zabawka do nauki korzystania z toalety.

Podczas prezentacji na scenie Hanks i Allen zaprezentowali kolejne fragmenty, w tym scenę ponownego spotkania Chudego i Buzza. W innym ujęciu Lilypad kpi z Chudego jako "przestarzałego", a Jessie zapowiada, że czas zabawek jeszcze sie nie skończył. 

"Toy Story 5" w reżyserii Andrew Stantona zadebiutuje 17 czerwca.

