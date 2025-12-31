"Tron: Ares" - kiedy w Disney+? Data premiery ujawniona

"Tron: Ares" trafił do kin w październiku, zarabiając łącznie 142 miliony dolarów przy 180-milionowym budżecie. Już w przyszłym tygodniu trzecią odsłonę klasycznego cyklu będziecie mogli zobaczyć w Disney+. Premierę filmu w serwisie zaplanowano na 7 stycznia 2026.
"Tron: Ares" - o filmie
Tytułowy Ares to wysoce zaawansowany program, który zostaje wysłany z cyfrowego do rzeczywistego świata na niebezpieczną misję. Główną rolę gra Jared Leto
, a partnerują mu Greta Lee
, Evan Peters
, Jodie Turner-Smith
, Hasan Minhaj, Arturo Castro
, Gillian Anderson
oraz Jeff Bridges
, który ponownie wciela się w programistę Kevina Flynna.
Za kamerą "Trona: Aresa
" stanął Joachim Rønning
("Piraci z Karaibów: Zemsta Salazara
", "Czarownica 2
"). Scenariusz napisał Jesse Wigutow
("Daredevil: Odrodzenie
"). Muzykę do filmu napisał zespół Nine Inch Nails
.
W naszej recenzji "Trona: Aresa
" pisaliśmy: punkt wyjścia jest bardzo prosty: wziąć garść intrygujących koncepcji filozoficzno-religijnych (jak choćby gnoza), dodać hojną garść doskonale znanych z kina i literatury SF pomysłów (coś z Dicka zawsze się sprawdzi), wzbogacić całość o atrakcyjną formę audiowizualną – i widowisko jest gotowe. Scenarzysta Jesse Wigutow i reżyser Joachim Rønning znają ten przepis doskonale, czego dowodem jest… każda scena z filmu "Tron: Ares". Tytułowy Ares (Jared Leto) to postać rodem z religijnych mitów. Znajdzie się tu echo Księgi Henocha: Ares niczym Czuwający porzuca swoją doskonałość skuszony śmiertelną egzystencją. Jego dramat będzie wyglądał znajomo dla każdego, kto przeczytał choć kilka opowiadań o androidach Philipa K. Dicka. Jest tu też klasyczny konflikt stwórcy z jego stworzeniem.
"Tron: Ares" - zwiastun