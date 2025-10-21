Jaką stratę przyniesie "Tron: Ares"? Kwota robi wrażenie

Wygląda na to, że "Tron: Ares" będzie kosztowną porażką Disneya. Tak w każdym razie sugeruje portal Deadline w nowym raporcie.
Ile kosztował "Tron: Ares"? "Tron: Ares"
trafił do kin w październiku. To trzeci film z serii, która ma swoich oddanych fanów, ale która kasowym przebojem nigdy nie była. "Tron: Dziedzictwo
" z 2010 roku zarobił na całym świecie 400 milionów dolarów w kinach, a kosztował co najmniej 200 milionów dolarów.
Mimo to Disney musiał wierzyć w sukces trzeciej części, bo budżet widowiska wcale nie był mniejszy. Co prawda pierwotnie mówiło się, że "Tron: Ares"
został zrobiony za 170-180 milionów dolarów. Jednak teraz Deadline podaje nową kwotę – 220 milionów dolarów
.
Film nie odniesie sukcesu w kinach. Deadline przewiduje, że wpływy zatrzymają się w okolicach 160 milionów dolarów (obecnie ma 103 mln dolarów, z czego 54,6 mln pochodzi z rynku amerykańskiego). Jeśli tak się stanie, to strata wyniesie imponującą kwotę 132,7 mln dolarów
!
"Tron: Ares"
to historia rywalizacji dwóch technologicznych koncernów, które walczą o prymat w dziedzinie AI. Ares to program stworzony przez Juliana Dillingera dla celów wojskowych. Program jednak po doświadczeniu realnej egzystencji i pod wpływem informacji zdobytych na temat konkurentki Dillingera Eve Kim zaczyna walczyć o samostanowienie. To prowadzi do spektakularnego konfliktu i dramatycznej walki z czasem...
Zwiastun filmu "Tron: Ares"