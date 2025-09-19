"Tropiciele mogił" wracają. Twórcy oryginału pracują nad rebootem

Utrzymany w konwencji found footage horror "Tropiciele mogił" wśród fanów gatunku cieszy się statusem kultowej produkcji. Podobnie jak inne kultowe serie ("Krzyk" i "Koszmar minionego lata") doczeka się wkrótce rebootu.
"Tropiciele mogił" wracają. Co wiemy o reboocie?
W prace nad nową odsłoną "Tropicieli mogił
" zaangażowani są Colin Minihan
i Stuart Ortiz
(znani także jako The Vicious Brothers), czyli twórcy oryginału z 2011 roku i jego sequela. Główną rolę ma zagrać Justin Long
. Będzie on także jednym z producentów – obok Kate Bosworth
, prywatnie swojej żony i częstej współpracowniczki, Minihana
i Ortiza
oraz Shawna Angelskiego
, który także był zaangażowany w prace nad pierwszą częścią.
Bohaterami produkcji z 2011 roku byli członkowie ekipy reality show o polowaniu na duchy, którzy w opuszczonym szpitalu psychiatrycznym przeżywają prawdziwy horror. Twórcy chcą, aby reboot stał się kinowym doświadczeniem i spotęgował poczucie klaustrofobii i psychologicznego terroru, które zaskarbiły filmowi serca fanów gatunku.
W oświadczeniu Minihana
i Ortiza
czytamy: Nakręciliśmy "Tropicieli mogił", mając po dwadzieścia parę lat, z budżetem z własnych środków, i nieźle nastraszyliśmy ludzi. Justin od ponad dekady definiuje kino gatunkowe i jest prawdziwym królem krzyku. Jest idealną osobą, by na nowo zinterpretować "Tropicieli mogił" dla nowego pokolenia.
Ostatnie projekty Colina Minihana i Stuarta Ortiza
Filmografię Ortiza
zamyka zrealizowany w konwencji found footage horror "Strange Harvest
", który zadebiutował w ubiegłym roku na Festiwalu Filmów Fantastycznych w Austin. Podczas tegorocznej edycji imprezy, która właśnie trwa, Minihan
zaprezentuje swój nowy film – czarną komedię "Coyotes
". Long
i Bosworth
znaleźli się w jej obsadzie.
Zobacz zwiastun "Tropicieli mogił"
Horror "Tropiciele mogił
" trafił na ekrany w 2011 roku. Przypominamy jego zwiastun: