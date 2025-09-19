Newsy Filmy "Tropiciele mogił" wracają. Twórcy oryginału pracują nad rebootem
Filmy

"Tropiciele mogił" wracają. Twórcy oryginału pracują nad rebootem

Variety / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/%22Tropiciele+mogi%C5%82%22%3A+Stuart+Ortiz+i+Colin+Minihan+pracuj%C4%85+nad+rebootem.+Justin+Long+w+roli+g%C5%82%C3%B3wnej-163006
&quot;Tropiciele mogił&quot; wracają. Twórcy oryginału pracują nad rebootem
Utrzymany w konwencji found footage horror "Tropiciele mogił" wśród fanów gatunku cieszy się statusem kultowej produkcji. Podobnie jak inne kultowe serie ("Krzyk" i "Koszmar minionego lata") doczeka się wkrótce rebootu.

"Tropiciele mogił" wracają. Co wiemy o reboocie?


W prace nad nową odsłoną "Tropicieli mogił" zaangażowani są Colin Minihan i Stuart Ortiz (znani także jako The Vicious Brothers), czyli twórcy oryginału z 2011 roku i jego sequela. Główną rolę ma zagrać Justin Long. Będzie on także jednym z producentów – obok Kate Bosworth, prywatnie swojej żony i częstej współpracowniczki, Minihana i Ortiza oraz Shawna Angelskiego, który także był zaangażowany w prace nad pierwszą częścią.

GettyImages-2207890722.jpg Getty Images © Allen Berezovsky
Justin Long i Kate Bosworth

Bohaterami produkcji z 2011 roku byli członkowie ekipy reality show o polowaniu na duchy, którzy w opuszczonym szpitalu psychiatrycznym przeżywają prawdziwy horror. Twórcy chcą, aby reboot stał się kinowym doświadczeniem i spotęgował poczucie klaustrofobii i psychologicznego terroru, które zaskarbiły filmowi serca fanów gatunku.

W oświadczeniu Minihana i Ortiza czytamy:

Nakręciliśmy "Tropicieli mogił", mając po dwadzieścia parę lat, z budżetem z własnych środków, i nieźle nastraszyliśmy ludzi. Justin od ponad dekady definiuje kino gatunkowe i jest prawdziwym królem krzyku. Jest idealną osobą, by na nowo zinterpretować "Tropicieli mogił" dla nowego pokolenia.

Ostatnie projekty Colina Minihana i Stuarta Ortiza


Filmografię Ortiza zamyka zrealizowany w konwencji found footage horror "Strange Harvest", który zadebiutował w ubiegłym roku na Festiwalu Filmów Fantastycznych w Austin. Podczas tegorocznej edycji imprezy, która właśnie trwa, Minihan zaprezentuje swój nowy film – czarną komedię "Coyotes". Long i Bosworth znaleźli się w jej obsadzie.

Zobacz zwiastun "Tropicieli mogił"


Horror "Tropiciele mogił" trafił na ekrany w 2011 roku. Przypominamy jego zwiastun: 

Powiązane artykuły Grave Encounters

Zobacz wszystkie artykuły

Tropiciele mogił  (2011)

 Tropiciele mogił

Grave Encounters  (2027)

 Grave Encounters

Tropiciele mogił II  (2012)

 Tropiciele mogił II

Najnowsze Newsy

VOD Filmy

Leighton Meester zostanie bodyguardką w filmie Netfliksa?

1 komentarz
Filmy

Gwiazda Lanthimosa w nowym filmie twórcy "Sukcesji"?

Filmy

Filmweb poleca: "Sirât"

Filmy

Recenzujemy "Jedną bitwę po drugiej". DiCaprio w filmie roku?

1 komentarz
Filmy

Polskie Kino Młodego Widza. Pora na Gdynię!

Inne Seriale Telewizja

Jimmy Kimmel zawieszony. Jak reaguje Hollywood?

30 komentarzy
Filmy

Luca Guadagnino wyreżyseruje "Mój chłopak się żeni 2"?

2 komentarze