Aktorka o polskich korzeniach zagra z gwiazdą "Gorącej rywalizacji"

W Atlancie trwają prace na planie "Turpentine" – filmu z Melissą McCarthy i znanym z "Gorącej rywalizacji" Connorem Storriem. Twórcy ujawnili właśnie nazwiska nowych aktorów i aktorek, którzy dołączyli do obsady. Znajdziecie wśród nich polski akcent.
Nowe twarze w obsadzie "Turpentine"
Do obsady "Turpentine
" dołączyli Paul Walter Hauser
("Czarny ptak
"), Boyd Holbrook
("Sandman
"), Michael Peña
("Narcos: Meksyk
"), Will Brill
("The OA
"), Teyonah Parris
("WandaVision
") oraz Veronika Slowikowska
(na zdjęciu powyżej) – kanadyjska aktorka i komiczka o polskich korzeniach najlepiej znana z roli Shanice w "Co robimy w ukryciu
" oraz programu "Saturday Night Live
". Szczegóły dotyczące ról, jakie im przypadły, trzymane są w tajemnicy.
Getty Images © Phillip Faraone
Paul Walter Hauser na premierze "Frankensteina"
Getty Images © Dia Dipasupil
Boyd Holbrook na premierze 4. sezonu serialu "The Morning Show"
Getty Images © Sebastian Reuter
Michael Paña na konferencji prasowej filmu "Baw się dobrze i przeżyj" podczas tegorocznego festiwalu w Berlinie
"Turpentine
" to historia kobiety i jej wyrodnego syna. Aby zdobyć pieniądze na spłatę długów, chłopak postanawia ukraść rodzinną kolekcję antyków. Skok na dom rodziców nie idzie jednak po jego myśli. Gdy do akcji wkracza matka, jej relacja z latoroślą zostaje wystawiona na próbę.
Scenariusz Justina Varavy
w 2024 roku trafił na prestiżową Czarną Listę – ranking najlepszych scenariuszy, które mimo że krążą po Hollywood, nie zostały zrealizowane. Reżyseruje Craig Zobel
, a wśród producentów znalazł się m.in. Rian Johnson
.
Zobacz zwiastun "Polowania"Craig Zobel
to reżyser, scenarzysta i producent. W jego CV znajdziemy odcinki takich popularnych seriali jak "Mare z Easttown
" czy "Pingwin
". W 2020 roku na ekrany trafił wyreżyserowany przez niego thriller "Polowanie
". Przypominamy zwiastun: