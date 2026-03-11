Newsy Filmy Gotowi na więcej akcji? Chris Hemsworth wraca jako Tyler Rake
Gotowi na więcej akcji? Chris Hemsworth wraca jako Tyler Rake

World of Reel
https://www.filmweb.pl/news/%22Tyler+Rake+3%22%3A+Chris+Hemsworth+wraca+na+plan+hitu+Netfliksa.+Zdj%C4%99cia+ju%C5%BC+wkr%C3%B3tce-165578
Gotowi na więcej akcji? Chris Hemsworth wraca jako Tyler Rake
źródło: materialy promocyjne
Krótko po premierze "Tylera Rake'a 2" Netflix ogłosił, że powstanie trzecia część widowiska o niezniszczalnym najemniku. Niestety od dłuższego czasu wokół projektu panowała cisza. Teraz to się zmieniło.

Tyler Rake powraca. Wiemy, kiedy ruszą zdjęcia do nowej części


Jak podaje blog World of Reel, początek prac na planie akcyjniaka "Extraction 3" zaplanowany jest na czerwiec. Materiał zostanie nakręcony w Australii. W roli Tylera Rake'a ponownie zobaczymy Chrisa Hemswortha. Na stanowisko reżysera wróci też Sam Hargrave – były kaskader, który zrealizował poprzednie dwie odsłony cyklu. Data premiery nie jest na razie znana. Spekuluje się, że film trafi na Netflix w przyszłym roku.

Kadr z filmu "Tyler Rake: Ocalenie"

Ostatnie role Chrisa Hemswortha


Chrisa Hemswortha w ostatnich latach mogliśmy zobaczyć m.in. w zrealizowanym dla Netfliksa thrillerze "Pajęcza Głowa" oraz "Furiosie", czyli prequelu "Mad Maksa: Na drodze gniewu". Użyczał też głosu bohaterom widowiska "Transformers: Początek". Aktualnie jego filmografię zamyka kryminał "Crime 101". Wśród zbliżających się projektów z jego udziałem znajdziemy m.in. widowisko "Avengers: Doomsday", w którym ma powrócić do roli Thora.

Zobacz zwiastun filmu "Tyler Rake 2"


Film "Tyler Rake: Ocalenie" zadebiutował na Netfliksie w 2020 roku i szybko stał się jednym z największych pandemicznych hitów platformy. Trzy lata później na ekrany trafił sequel. Przypominamy jego zwiastun: 



Po wydarzeniach z pierwszej części, które niemal kosztowały go życie, Rake, australijski najemnik specjalizujący się w tajnych misjach, powraca, aby wykonać nowe zadanie. Tym razem musi uwolnić z więzienia udręczoną rodzinę bezwzględnego gruzińskiego gangstera.

Extraction 3  (2027)

 Extraction 3

