Demi Moore i Charlize Theron w bezwględnym świecie luksusowej gastronomii

Demi Moore dołącza do Charlize Theron i Julii Garner w thrillerze "Tyrant". Projekt powstający dla Amazon MGM określany jest jako "Wilk z Wall Street" w bezwzględnym świecie luksusowej nowojorskiej gastronomii.
Co wiemy o filmie "Tyrant"?
Szczegóły na temat samej historii nie zostały jeszcze ujawnione, ale wiadomo, że możemy się spodziewać nieczystych rozgrywek na szczytach luksusowej gastronomii. A ten świat – pełen blichtru i walki o prestiż – jest nie mniej brutalny niż bitwy toczące się na Wall Street. Dlatego też projekt nazywany jest połączeniem "Wilka z Wall Street
" z "Whiplash
" w branży gastronomicznej.
Demi Moore w "Substancji"
Za kamerą stoi David Weil
("Łowcy
"), który napisał również scenariusz filmu. Wśród producentów "Tyrant" znalazła się Theron.
Demo Moore – mocny powrót po "Substancji"
Moore ma za sobą znakomitą passę po "Substancji
", gdzie stworzyła jedną z najlepszych ról w swojej karierze jako podupadająca gwiazda sięgająca po tajemniczy środek, by odzyskać młodość i dawny blask. Za tę kreację zdobyła Złoty Glob oraz Critics Choice Award. W maju zobaczymy ją w filmie Bootsa Rileya
"I Love Boosters
". Aktorka występuje też w telewizyjnym uniwersum Taylora Sheridana
– serialu "Landman
".
MOVIE SIĘ: "Substancjaj". Zobacz naszą recenzję