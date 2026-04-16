Demi Moore i Charlize Theron w bezwględnym świecie luksusowej gastronomii

autor: Julian Hamilton
Demi Moore dołącza do Charlize Theron i Julii Garner w thrillerze "Tyrant". Projekt powstający dla Amazon MGM określany jest jako "Wilk z Wall Street" w bezwzględnym świecie luksusowej nowojorskiej gastronomii.

Szczegóły na temat samej historii nie zostały jeszcze ujawnione, ale wiadomo, że możemy się spodziewać nieczystych rozgrywek na szczytach luksusowej gastronomii. A ten świat – pełen blichtru i walki o prestiż – jest nie mniej brutalny niż bitwy toczące się na Wall Street. Dlatego też projekt nazywany jest połączeniem "Wilka z Wall Street" z "Whiplash" w branży gastronomicznej. 

Za kamerą stoi David Weil ("Łowcy"), który napisał również scenariusz filmu. Wśród producentów "Tyrant" znalazła się Theron. 

Moore ma za sobą znakomitą passę po "Substancji", gdzie stworzyła jedną z najlepszych ról w swojej karierze jako podupadająca gwiazda sięgająca po tajemniczy środek, by odzyskać młodość i dawny blask. Za tę kreację zdobyła Złoty Glob oraz Critics Choice Award. W maju zobaczymy ją w filmie Bootsa Rileya "I Love Boosters". Aktorka występuje też w telewizyjnym uniwersum Taylora Sheridana – serialu "Landman".

