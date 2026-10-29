"Uśmiechnij się 3" nadchodzi. Wiemy, kto nakręci film

O tym, że "Smile 3" powstanie, wiedzieliśmy już od dawna. Otwartym pytaniem pozostawało jednak to, kto całość wyreżyseruje. Teraz poznaliśmy na nie odpowiedź.
Nowe twarze w serii "Uśmiechnij się"
"Uśmiechnij się
" to horror z 2022 roku, za który odpowiadał Parker Finn
. Obraz powstał z myślą o platformie Paramount+. Został jednak tak entuzjastycznie przyjęty na pokazach testowych, że szefowie wytwórni postanowili wprowadzić go do kin. Decyzja się opłaciła. Kosztujący 17 milionów dolarów horror na całym świecie zgarnął ponad 217 milionów dolarów tylko w kinach.
Paramount rzecz jasna szybko podjęło decyzję o realizacji kontynuacji. Znów odpowiadał za nią Parker Finn
. "Uśmiechnij się 2
" trafiło do kin w 2024 roku i zarobiło dobre, choć nie rewelacyjne, 138 mln dolarów. W efekcie zdecydowano się na realizację trzeciego filmu.
Pierwotnie mówiło się, że to Parker Finn
będzie twórcą "Smile 3
". Jednak już wiosną zaczęły krążyć plotki, że będzie inaczej. Teraz plotki te potwierdziły się. Na stanowisko reżysera został wybrany David Bruckner
. To twórca doskonale znany w świecie horroru. Ma bowiem na koncie takie filmy jak "Hellraiser" i "Dom nocny"
.
Projekt ma też nowego scenarzystę. Został nim Nick Antosca
. Ostatnio pracował on przy serialu "Przylądek strachu"
oraz filmie z Anne Hathaway "Verity. Coraz większy mrok"
. Parker Finn
pozostanie związany ze "Smile 3
" jako producent.
Zwiastun filmu "Uśmiechnij się 2"