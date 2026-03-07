Newsy Filmy "Uśmiechnij się 3" w przygotowaniu. Jest jedno "ale"
Filmy

"Uśmiechnij się 3" w przygotowaniu. Jest jedno "ale"

World of Reel / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/%22U%C5%9Bmiechnij+si%C4%99+3%22+w+przygotowaniu.+Jest+jedno+%22ale%22-165518
&quot;Uśmiechnij się 3&quot; w przygotowaniu. Jest jedno &quot;ale&quot;
źródło: Materiały prasowe
Pierwsza część "Uśmiechnij się" była nieoczekiwanym hitem, kontynuacja, "Uśmiechnij się 2", nie tylko podkręciła poziom ekranowego szaleństwa, ale również zarobiła swoje. Nic zatem dziwnego, że w przygotowaniu jest trzecia cześć serii horrorów. Tym razem najprawdopodobniej czeka nas jednak zmiana.


TRWA ANKIETA OSCAROWA! GŁOSY MOŻECIE ODDAWAĆ, KLIKAJĄC TUTAJ

Czy Parker Finn wyreżyseruje "Uśmiechnij się 2"?



Zrzut ekranu 2024-09-2 o 20.48.05.png


Konto "Movie.Takes" w serwisie X opublikowało wczoraj plotkę, że studio Paramount Pictures planuje premierę "Smile 3" na jesień 2027 roku i że reżyser/scenarzysta Parker Finn najprawdopodobniej powróci za kamerę.

Reporter Jeff Sneider skomentował jednak tego tweeta, pisząc, że z tego co słyszał, powrót Parkera Finna jest mało prawdopodobny.


Faktycznie, Finn jest chwilowo zajęty innym horrorowym projektem. Reżyser obecnie przygotowuje remake "Opętania" Andrzeja Żuławskiego z Margaret Qualley i Callumem Turnerem w rolach głównych. Film powstaje również dla studia Paramount.

"Uśmiechnij się 2" – zwiastun




Światowa gwiazda muzyki pop, Skye Riley (Naomi Scott), wyrusza w trasę koncertową i zaczyna doświadczać coraz bardziej przerażających i niewytłumaczalnych wydarzeń. Przytłoczona narastającymi okropnościami i presją sławy Skye jest zmuszona zmierzyć się ze swoją mroczną przeszłością, aby odzyskać kontrolę nad swoim życiem, zanim wymknie się ono spod kontroli.

Powiązane artykuły Parker Finn

Zobacz wszystkie artykuły

Uśmiechnij się 2  (2024)

 Uśmiechnij się 2

Uśmiechnij się  (2022)

 Uśmiechnij się

Laura Hasn't Slept  (2020)

 Laura Hasn't Slept

Najnowsze Newsy

VOD Filmy

"Maszyna do zabijania" czy do oglądania? Recenzja

1 komentarz
Inne Filmy

Nie żyje odtwórca roli Pokraka z "Pulp Fiction"

15 komentarzy
Filmy

PLOTKA: Powstaje nowa trylogia ze świata "Władcy Pierścieni"?

22 komentarze
Filmy

Będą nowe "Potwory i spółka". Pixar przyznaje się do błędu

12 komentarzy
VOD Filmy

"Melania": data premiery w Prime Video ujawniona

7 komentarzy
Inne Filmy

Nie zgadniecie, co wyreżyseruje Tarantino

18 komentarzy
Seriale Multimedia

TYLKO U NAS: Smakowita czołówka kryminału "Przepis na zbrodnię"

1 komentarz