"Uśmiechnij się 3" w przygotowaniu. Jest jedno "ale"

Pierwsza część "Uśmiechnij się" była nieoczekiwanym hitem, kontynuacja, "Uśmiechnij się 2", nie tylko podkręciła poziom ekranowego szaleństwa, ale również zarobiła swoje. Nic zatem dziwnego, że w przygotowaniu jest trzecia cześć serii horrorów. Tym razem najprawdopodobniej czeka nas jednak zmiana.
Czy Parker Finn wyreżyseruje "Uśmiechnij się 2"?
Konto "Movie.Takes" w serwisie X opublikowało wczoraj plotkę, że studio Paramount Pictures planuje premierę "Smile 3" na jesień 2027 roku
i że reżyser/scenarzysta Parker Finn
najprawdopodobniej powróci za kamerę.
Reporter Jeff Sneider skomentował jednak tego tweeta, pisząc, że z tego co słyszał, powrót Parkera Finna jest mało prawdopodobny.
Faktycznie, Finn
jest chwilowo zajęty innym horrorowym projektem. Reżyser obecnie przygotowuje remake "Opętania
" Andrzeja Żuławskiego
z Margaret Qualley
i Callumem Turnerem
w rolach głównych. Film powstaje również dla studia Paramount.
"Uśmiechnij się 2" – zwiastun
Światowa gwiazda muzyki pop, Skye Riley (Naomi Scott
), wyrusza w trasę koncertową i zaczyna doświadczać coraz bardziej przerażających i niewytłumaczalnych wydarzeń. Przytłoczona narastającymi okropnościami i presją sławy Skye jest zmuszona zmierzyć się ze swoją mroczną przeszłością, aby odzyskać kontrolę nad swoim życiem, zanim wymknie się ono spod kontroli.