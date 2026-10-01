"Ucieczka do natury" październikowym hasłem cyklu Kino Dokumentalne w Multikinie!

Filmy dokumentalne często pozwalają oderwać się od rzeczywistości i na chwilę wybrać się w relaksującą podróż do zupełnie innego świata. Październik w ramach cyklu Kino Dokumentalne w Multikinie, który powstaje we współpracy z festiwalem Millennium Docs Against Gravity, nie bez powodu odbywa się pod hasłem "Ucieczka do natury". Pierwsze chłodne jesienne wieczory to idealny moment, żeby ukryć się w kinowym fotelu i zrelaksować się w rytm pięknej muzyki oraz wspaniałych obrazów przyrody. O czym opowiada pięć filmów, które w kolejne październikowe wtorki zobaczymy w we wszystkich Multikinach w Polsce?
Tropem zwierząt z Vincentem Munierem
Pierwsza połowa października w cyklu Kino Dokumentalne będzie okazją, żeby lepiej poznać twórczość Vincenta Muniera - wybitnego francuskiego fotografa przyrody, którego filmy cieszą się ogromną popularnością na całym świecie. We wtorek 6 października zobaczymy "Ducha śniegów".
To spektakularna wizualnie podróż do Tybetu. W tym magicznym miejscu tętni życie, a jego największych tajemnic strzeże prawdziwa bogini – nieuchwytna pantera śnieżna. Vincent Munier
i Marie Amiguet
wykazują się niezwykłą cierpliwością i odwagą, żeby uchwycić na swoich fotografiach to rzadkie i majestatyczne zwierzę. Film okazał się hitem nie tylko we Francji, ale także w Polsce a muzykę do niego przygotowali między innymi Nick Cave
czy Warren Ellis
. 13 października przedpremierowo w ramach cyklu zostanie zaprezentowany najnowszy i najbardziej osobisty film Muniera - "Pieśni lasu",
który do kina samej Francji przyciągnął 1,3 mln widzów. Razem ze swoim ojcem i synem fotograf wybiera się do prastarego lasu w Wogezach na poszukiwanie głuszca - ptaka, który ze względu na zmiany klimatu wymiera. "Pieśni lasu
" pozwalają zatrzymać się i pielęgnować w sobie zachwyt podczas prawdziwego kinowego doświadczenia, które angażuje wszystkie zmysły! To okazja, żeby zobaczyć z bliska dostojne jelenie, skrytego rysia i rzadkie okazy ptaków. Efektem jest wizualny majstersztyk, ale przede wszystkim wzruszająca opowieść o rodzinie, bliskości i przekazywaniu pasji z pokolenia na pokolenie. Dodatkowo hipnotyczna muzyka Warrena Ellisa pozwala na nowo odkryć dziką przyrodę.
Zaczarowany świat puszczy oczami Simony Kossak
O miłości do zwierząt i natury wiedziała wiele także bohaterka filmu, który w cyklu zostanie zaprezentowany we wtorek 20 października
. Tytułowa "Simona",
czyli Simona Kossak, była jedną z najwybitniejszych polskich badaczek dzikiej przyrody. Natalia Koryncka-Gruz pokazuje w swoim filmie, dlaczego wybitna znawczyni zwierząt uciekła od rodziny do Puszczy Białowieskiej. Jak wyglądało życie pierwszej polskiej ekolożki-aktywistki w latach 70.? Unikalne, często prezentowane po raz pierwszy w filmie, zdjęcia i nagrania z archiwum Simony oraz jej partnera Lecha Wilczka przenoszą nas do pradawnej Puszczy i pozwalają doświadczyć wyjątkowego życia z dala od cywilizacji. Simona była ulubienicą terroryzującego okolicę kruka, matkowała rysiowi i łosiom, a jej empatyczne podejście do zwierząt i roślin pozwala zrozumieć, że wszyscy jesteśmy jedynie współlokatorami na Ziemi i powinniśmy pozwolić żyć innym istotom.
Ostatnią październikową propozycją pod szyldem "Ucieczki do natury" będzie "Kraina miodu", którą zobaczymy w ramach cyklu 27 października
. Ten kameralny film z Macedonii Północnej stał się światową sensacją w 2019 roku, co zaowocowało dwoma nominacjami do Oscara®. To dokumentalna opowieść, którą ogląda się jak najlepszy film fabularny. 50-letnia Hatidze mieszka z chorą matką w opustoszałej wiosce bez dróg, prądu i bieżącej wody. Hoduje pszczoły i jest ostatnią z linii niezależnych pszczelarzy, którzy sprzedają miód w małych partiach. Handluje nim w najbliższym mieście, oddalonym od jej domu o cztery godziny drogi. Codziennie chodzi po zboczu wzgórza, aby sprawdzić swoje ule. W jej życiu pojawiają się nowi sąsiedzi. Także hodują pszczoły, ale traktują je zgoła inaczej. Tradycję zastępuje twardy biznes i maksymalna eksploatacja. Film ukazuje zanikającą tradycję szacunku do natury i traktowania jej jak partnera.
Pokazy w ramach cyklu Kino Dokumentalne w październiku:
06/10 - "Duch śniegów
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13/10 - "Pieśni lasu
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20/10 - "Simona
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27/10 - "Kraina miodu
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Bilety na październikowe pokazy w ramach cyklu Kino dokumentalne są dostępne w kasach kin, na stronie www.multikino oraz w aplikacji mobilnej. Szczegółowy repertuar jest dostępny na stronie www.multikino.pl. Patroni medialni cyklu Kino dokumentalne: Filmweb, K MAG oraz Trójka - Program Trzeci Polskiego Radia.
Informacja sponsorowana