"Ucieczka gangstera". Netflix szykuje remake filmu Sama Peckinpaha

The Hollywood Reporter
Netflix znów narazi się tym osobom, które żyją w przekonaniu, że remake wielkiego dzieła filmowego w jakiś sposób niszczy oryginał. Platforma bowiem szykuje się do realizacji nowej "Ucieczki gangstera".

Kto nakręci "Ucieczkę gangstera"?



Na pocieszenie możemy jedynie powiedzieć, że z projektem związały się osoby, które ma ją na swoim koncie nagradzane projekty. Scenariusz przygotuje bowiem Peter Craig, nominowany do Oscara za "Top Gun: Maverick" i do nagrody scenarzystów za "Miasto złodziei".

Z kolei za reżyserię odpowiadać będzie Philip Barantini. To twórca obsypanego nagrodami serialu "Dojrzewanie".


Oryginalna "Ucieczka gangstera" to film z 1972 roku będący ekranizacją powieści Jima Thompsona. Scenariusz napisał Walter Hill, a całość wyreżyserował Sam Peckinpah. W głównych rolach wystąpili Steve McQueen i Ali MacGraw.

Film jest historią Doca McCoya, który zostaje wyciągnięty z więzienia. Wolność ma jednak swoją cenę - mężczyzna musi obrabować bank. Plan napadu oczywiście bierze w łeb. Jeden ze wspólników próbuje zabić McCoya, a zleceniodawca próbuje wywinąć się z umowy. McCoy wraz z żoną i walizką pełną pieniędzy salwuje się ucieczką. Czy uda się im dojechać do Meksyku?

Projekt Netfliksa nie jest pierwszym remakiem filmu Peckinpaha. W 1994 roku powstała nowa "Ucieczka gangstera". W tej wersji główne role zagrali Alec Baldwin i Kim Basinger.

Zwiastun oryginalnej "Ucieczki gangstera"




