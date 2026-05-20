"Ucieczka gangstera". Netflix szykuje remake filmu Sama Peckinpaha

Netflix znów narazi się tym osobom, które żyją w przekonaniu, że remake wielkiego dzieła filmowego w jakiś sposób niszczy oryginał. Platforma bowiem szykuje się do realizacji nowej "Ucieczki gangstera".
Kto nakręci "Ucieczkę gangstera"?
Na pocieszenie możemy jedynie powiedzieć, że z projektem związały się osoby, które ma ją na swoim koncie nagradzane projekty. Scenariusz przygotuje bowiem Peter Craig
, nominowany do Oscara za "Top Gun: Maverick
" i do nagrody scenarzystów za "Miasto złodziei
".
Z kolei za reżyserię odpowiadać będzie Philip Barantini
. To twórca obsypanego nagrodami serialu "Dojrzewanie".
Oryginalna "Ucieczka gangstera
" to film z 1972 roku będący ekranizacją powieści Jima Thompsona
. Scenariusz napisał Walter Hill
, a całość wyreżyserował Sam Peckinpah
. W głównych rolach wystąpili Steve McQueen
i Ali MacGraw
.
Film jest historią Doca McCoya, który zostaje wyciągnięty z więzienia. Wolność ma jednak swoją cenę - mężczyzna musi obrabować bank. Plan napadu oczywiście bierze w łeb. Jeden ze wspólników próbuje zabić McCoya, a zleceniodawca próbuje wywinąć się z umowy. McCoy wraz z żoną i walizką pełną pieniędzy salwuje się ucieczką. Czy uda się im dojechać do Meksyku?
Projekt Netfliksa nie jest pierwszym remakiem filmu Peckinpaha. W 1994 roku powstała nowa "Ucieczka gangstera"
. W tej wersji główne role zagrali Alec Baldwin
i Kim Basinger
.
Zwiastun oryginalnej "Ucieczki gangstera"