"Ucieczka z Nowego Jorku". StudioCanal zapowiada reinterpretację oryginału

Jak bumerang wraca pomysł odświeżenia filmu "Ucieczka z Nowego Jorku". W poniedziałek StudioCanal raz jeszcze potwierdziło ten projekt.
Długa droga powrotu "Ucieczki z Nowego Jorku" do kin
Przypomnijmy, że o remake'u "Ucieczki z Nowego Jorku
" mówi się od co najmniej 2007 roku. To wtedy ogłoszone zostały plany, zgodnie z którymi Len Wiseman
miał być reżyserem, a Gerald Butler
nowym Snakiem Plisskenem.
Od tamtej pory średnio co kilka lat wracała informacja o tym, że Hollywood szykuje się do realizacji "Escape from New York"
. Za każdym razem z innymi osobami u sterów. Byli wśród nich Brett Ratner
, Breck Eisner
, Robert Rodriguez
.
Ostatnia poważna próba realizacji filmu została podjęta w 2022 roku. Wtedy to na stanowisko reżysera został wybrany kolektyw Radio Silence, czyli Tyler Gillett
, Matt Bettinelli-Olpin
i Chad Villella
. Jednak panowie zajęci byli realizacją "Krzyku VI
" i ostatecznie rozstali się z projektem, co potwierdzili w 2024 roku.
Wczoraj StudioCanal potwierdziło jednak, że "Escape from New York"
powstanie. Nie podało jednak żadnych szczegółów dotyczących projektu. Nie wiemy więc, kto szykuje scenariusz i kto stanie za kamerą. Jedyna rzecz, jaką StudioCanal podało to informacja, że film będzie reinterpretacją oryginału Johna Carpentera.
O czym opowiada "Ucieczka z Nowego Jorku"?
W 1988 przestępczość w Stanach Zjednoczonych wzrosła o 400 procent. Otoczona wielkim murem wyspa Manhattan stała się największym na świecie więzieniem o zaostrzonym rygorze. Policja i wojsko szczelnie otaczają wyspę. W środku nie ma strażników, tylko więźniowie w stworzonym przez siebie świecie. Zasady są proste. Kto raz tam trafi, już z stamtąd nie wychodzi. Jest rok 1997. Samolot wiozący prezydenta Stanów Zjednoczonych (Donald Pleasence
) zmuszony jest do awaryjnego lądowania na Manhattanie. Głowa państwa zostaje uprowadzona przez więźniów. Na jego ratunek rusza więzień Snake Plissken (Kurt Russell
), były komandos i bohater wojenny, który w zamian za wykonanie misji ma otrzymać wolność.
Zwiastun oryginalnej "Ucieczki z Nowego Jorku"