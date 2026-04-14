"Ucieczka z Nowego Jorku". StudioCanal zapowiada reinterpretację oryginału

The Hollywood Reporter / autor: /
Jak bumerang wraca pomysł odświeżenia filmu "Ucieczka z Nowego Jorku". W poniedziałek StudioCanal raz jeszcze potwierdziło ten projekt.

Długa droga powrotu "Ucieczki z Nowego Jorku" do kin



Przypomnijmy, że o remake'u "Ucieczki z Nowego Jorku" mówi się od co najmniej 2007 roku. To wtedy ogłoszone zostały plany, zgodnie z którymi Len Wiseman miał być reżyserem, a Gerald Butler nowym Snakiem Plisskenem.

Od tamtej pory średnio co kilka lat wracała informacja o tym, że Hollywood szykuje się do realizacji "Escape from New York". Za każdym razem z innymi osobami u sterów. Byli wśród nich Brett Ratner, Breck Eisner, Robert Rodriguez.


Ostatnia poważna próba realizacji filmu została podjęta w 2022 roku. Wtedy to na stanowisko reżysera został wybrany kolektyw Radio Silence, czyli Tyler Gillett, Matt Bettinelli-Olpin i Chad Villella. Jednak panowie zajęci byli realizacją "Krzyku VI" i ostatecznie rozstali się z projektem, co potwierdzili w 2024 roku.

Wczoraj StudioCanal potwierdziło jednak, że "Escape from New York" powstanie. Nie podało jednak żadnych szczegółów dotyczących projektu. Nie wiemy więc, kto szykuje scenariusz i kto stanie za kamerą. Jedyna rzecz, jaką StudioCanal podało to informacja, że film będzie reinterpretacją oryginału Johna Carpentera.

O czym opowiada "Ucieczka z Nowego Jorku"?



W 1988 przestępczość w Stanach Zjednoczonych wzrosła o 400 procent. Otoczona wielkim murem wyspa Manhattan stała się największym na świecie więzieniem o zaostrzonym rygorze. Policja i wojsko szczelnie otaczają wyspę. W środku nie ma strażników, tylko więźniowie w stworzonym przez siebie świecie. Zasady są proste. Kto raz tam trafi, już z stamtąd nie wychodzi. Jest rok 1997. Samolot wiozący prezydenta Stanów Zjednoczonych (Donald Pleasence) zmuszony jest do awaryjnego lądowania na Manhattanie. Głowa państwa zostaje uprowadzona przez więźniów. Na jego ratunek rusza więzień Snake Plissken (Kurt Russell), były komandos i bohater wojenny, który w zamian za wykonanie misji ma otrzymać wolność.

Zwiastun oryginalnej "Ucieczki z Nowego Jorku"

 

