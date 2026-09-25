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Powrót na "Ulicę Sezamkową". Netflix szykuje pełnometrażowy film

The Hollywood Reporter / autor: /
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Powrót na &quot;Ulicę Sezamkową&quot;. Netflix szykuje pełnometrażowy film
źródło: materialy promocyjne
autor: Netflix
To znakomity czas dla wszystkich fanów spuścizny Jima Hensona. Na początku tego roku premierę miał wyjątkowy odcinek specjalny "The Muppet Show" z Sabriną Carpenter oraz Sethem Rogenem, który trafił do oferty Disney+ z okazji 50-lecia programu. Dziś z kolei portal The Hollywood Reporter informuje, że Netflix zabiera się do prac nad pełnometrażową produkcją pod nazwą "Ulica Sezamkowa". Jest to kolejny przedsięwzięty przez platformę zwrot w kierunku produkcji dla młodego widza, które platforma ostatnio masowo rozwija.

Filmowa "Ulica Sezamkowa" od Netflixa. Co wiemy?



Pełnometrażowy film live-action będzie odpowiedzią na dystrybuowany globalnie przez platformę serial "Ulica Sezamkowa" – w te wakacje premierę miał jego 56. sezon, zarazem pierwszy tworzony we współpracy z Netflixem. Nowe odcinki "sezamków" trafią z kolei na serwis już w listopadzie tego roku.



Film Netflixa powstanie we współpracy z Rideback i Sesame Workshop. Pierwsza z firm ma w swoim portfolio produkcję między innymi "Lego: Przygody", "Lego Batman: Film" i serialu "Awatar: Ostatni władca wiatru". Druga z kolei od lat zajmuje się produkcją sezamkowego serialu. 

Decyzja o rozwoju marki nie powinna specjalnie dziwić. Jak informuje portal The Hollywood Reporter, badania platformy pokazują, że produkcje familijne oraz te skierowane bezpośrednio do dzieci odpowiadają za ok. 15% całkowitej konsumpcji treści na platformie. 

Dlatego też filmowa "Ulica Sezamkowa" nie jest jedynym elementem tej strategii. Dziennikarze informują, że w przygotowaniu jest także spin-off serialu "Koci Domek Gabi" oraz zupełnie nowy serial "Puppy Pirates" o szczeniakach-korsarzach. Równolegle platforma udostępniła właśnie subskrybentom przeznaczoną dla dzieci "kolekcję niskostymulującą" obejmującą programy oraz filmy o wolniejszym tempie i z mniejszą liczbą bodźców. 

"Gang z Ulicy Sezamkowej" – zobacz zwiastun dokumentu o twórcach popularnego serialu



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