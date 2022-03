"Ultimatum" - bestsellerowa debiutancka powieści byłej stewardesy

Media o książce:

Właśnie wsiadłeś na pokład samolotu do Nowego Jorku.Podróżuje z tobą 143 pasażerów.Nie wiesz, że na pół godziny przed startem rodzina pilota została uprowadzona.Jego bliscy unikną śmierci, jeśli kapitan wykona rozkazy porywacza i rozbije samolot.Aby rodzina pilota mogła przeżyć, wszyscy w samolocie muszą zginąć.Przyjemnego lotu.Takiej dawki adrenaliny nie było od czasu " Szklanej pułapki " z bohaterskim Bruce'em Willisem Bill Hoffman, pilot Coastal Airways, wyrusza z Los Angeles do Nowego Jorku ze 144 pasażerami na pokładzie. Wkrótce po starcie dostaje wiadomość, że uprowadzono jego żonę i dzieci. Bill musi dokonać wyboru – albo rozbije samolot w Waszyngtonie, albo jego rodzina zginie. Terrorysta zmusza go do zerwania łączności z ziemią, odcina od pasażerów, a jedynym sprzymierzeńcem Billa staje się główna stewardesa, która nie tylko będzie musiała zapanować nad rosnącą paniką pasażerów, ale również podjąć decyzję, czy w tak ekstremalnej sytuacji będzie w stanie zaufać kapitanowi...