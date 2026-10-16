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Ralph Fiennes będzie trenował niepokonanego konia

The Hollywood Reporter / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/%22Unbeaten%22%3A+Ralph+Fienes+jako+Henry+Cecil.+Co+wiemy+o+projekcie-169149
Ralph Fiennes będzie trenował niepokonanego konia
źródło: Getty Images
autor: Ben Montgomery
W Wielkiej Brytanii trwają prace nad sportowym dramatem biograficznym "Unbeaten". Gwiazdą projektu będzie Ralph Fiennes.

Ralph Fiennes jako legendarny trener. Co wiemy o "Unbeaten"?


Fiennes wcieli się w sir Henry'ego Cecila – legendarnego trenera koni wyścigowych. Fabuła ma opowiedzieć o ostatnich latach jego życia, kiedy to odnowił relację z Jane McKeown i zaczął trenować legendarnego Frankela. Koń pod jego okiem stał się czempionem: był niepokonany w 14 gonitwach, a karierę zakończył zwycięstwem w wyścigu Champion Stakes na słynnym torze Ascot.

GettyImages-677210466.jpg Getty Images © Adam Davy - EMPICS

Henry Cecil z dżokejem Tomem Queallym i Frankelem w 2000 roku

Film reżyseruje Nora Fingscheidt na podstawie scenariusza autorstwa Bathsheby Doran. Fiennes nie tylko zagra główną rolę, ale będzie też jednym z producentów wykonawczych.

Ostatnie role Ralpha Fiennesa


Aktualnie filmografię Ralpha Fiennesa zamyka horror "28 lat później – Część 2: Świątynia kości", czyli kontynuacji "28 lat później". W ostatnich latach mogliśmy go też zobaczyć w takich filmach jak "Powrót Odyseusza", "Konklawe"; "Zdumiewająca historia Henry'ego Sugara", "Łabędź", "Szczurołap" i "Trucizna", czyli serii zrealizowanych dla Netfliksa krótkometrażówek na podstawie opowiadań Roalda Dahla; "Menu" czy "King's Man: Pierwsza misja". 

Zobacz zwiastun filmu "Igrzyska śmierci; Wschód słońca w dniu dożynek"


Wśród zbliżających się projektów z udziałem Fiennesa znajdziemy m.in. widowisko "Igrzyska śmierci: Wschód słońca w dniu dożynek". Wciela się w nim w postać Coriolanusa Snowa. Przypominamy zwiastun: 


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