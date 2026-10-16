Ralph Fiennes będzie trenował niepokonanego konia

W Wielkiej Brytanii trwają prace nad sportowym dramatem biograficznym "Unbeaten". Gwiazdą projektu będzie Ralph Fiennes.
Ralph Fiennes jako legendarny trener. Co wiemy o "Unbeaten"?Fiennes
wcieli się w sir Henry'ego Cecila – legendarnego trenera koni wyścigowych. Fabuła ma opowiedzieć o ostatnich latach jego życia, kiedy to odnowił relację z Jane McKeown i zaczął trenować legendarnego Frankela. Koń pod jego okiem stał się czempionem: był niepokonany w 14 gonitwach, a karierę zakończył zwycięstwem w wyścigu Champion Stakes na słynnym torze Ascot.
Henry Cecil z dżokejem Tomem Queallym i Frankelem w 2000 roku Getty Images © Adam Davy - EMPICS
Film reżyseruje Nora Fingscheidt
na podstawie scenariusza autorstwa Bathsheby Doran
. Fiennes nie tylko zagra główną rolę, ale będzie też jednym z producentów wykonawczych.
Ostatnie role Ralpha Fiennesa
Aktualnie filmografię Ralpha Fiennesa
zamyka horror "28 lat później – Część 2: Świątynia kości
", czyli kontynuacji "28 lat później
". W ostatnich latach mogliśmy go też zobaczyć w takich filmach jak "Powrót Odyseusza
", "Konklawe
"; "Zdumiewająca historia Henry'ego Sugara
", "Łabędź
", "Szczurołap
" i "Trucizna
", czyli serii zrealizowanych dla Netfliksa krótkometrażówek na podstawie opowiadań Roalda Dahla
; "Menu
" czy "King's Man: Pierwsza misja
".
Zobacz zwiastun filmu "Igrzyska śmierci; Wschód słońca w dniu dożynek"
Wśród zbliżających się projektów z udziałem Fiennesa
znajdziemy m.in. widowisko "Igrzyska śmierci: Wschód słońca w dniu dożynek
". Wciela się w nim w postać Coriolanusa Snowa
. Przypominamy zwiastun: