"Uncharted 5" w przygotowaniu! Co już wiadomo o projekcie?

Portal MP1st ma dla fanów serii "Uncharted" rewelacyjną wiadomość. Otóż Naughty Dog podobno przygotowuje się już do realizacji piątej gry z cyklu.
Czy Nathan Drake powróci?
W tym roku mija dziesięć lat od premiery gry "Uncharted 4: Kres Złodzieja
". Wiele osób sądziło, że jest to zamknięcie sagi i że w przyszłości należy spodziewać się jedynie remake'ów. MP1st twierdzi jednak, że Naughty Dog chce zrealizować zupełnie nową grę w tym uniwersum.
O nowym "Uncharted 5"
na razie jednak niewiele wiadomo. MP1st sugeruje, że Nathan Drake pojawi się w grze
. Być może będzie jednak tylko drugoplanową lub epizodyczną postacią.
Wiemy za to, kto ma odpowiadać za grę. Reżyserem został Shaun Escayg,
który ma już doświadczenie z tą marką. Był bowiem reżyserem "Uncharted: Zaginione dziedzictwo"
.
Fani marki muszą się jednak uzbroić w cierpliwość. Gra nie trafi na rynek zbyt szybko. Aktualnie priorytetem Naughty Dog pozostaje "Intergalactic: The Heretic Prophet
".
Zwiastun dodatku "Uncharted: Zaginione dziedzictwo"