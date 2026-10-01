Newsy Gry "Uncharted 5" w przygotowaniu! Co już wiadomo o projekcie?
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"Uncharted 5" w przygotowaniu! Co już wiadomo o projekcie?

VGC / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/%22Uncharted+5%22+w+przygotowaniu+Co+ju%C5%BC+wiadomo+o+projekcie-168878
&quot;Uncharted 5&quot; w przygotowaniu! Co już wiadomo o projekcie?
Portal MP1st ma dla fanów serii "Uncharted" rewelacyjną wiadomość. Otóż Naughty Dog podobno przygotowuje się już do realizacji piątej gry z cyklu.

Czy Nathan Drake powróci?



W tym roku mija dziesięć lat od premiery gry "Uncharted 4: Kres Złodzieja". Wiele osób sądziło, że jest to zamknięcie sagi i że w przyszłości należy spodziewać się jedynie remake'ów. MP1st twierdzi jednak, że Naughty Dog chce zrealizować zupełnie nową grę w tym uniwersum.


O nowym "Uncharted 5" na razie jednak niewiele wiadomo. MP1st sugeruje, że Nathan Drake pojawi się w grze. Być może będzie jednak tylko drugoplanową lub epizodyczną postacią.

Wiemy za to, kto ma odpowiadać za grę. Reżyserem został Shaun Escayg, który ma już doświadczenie z tą marką. Był bowiem reżyserem "Uncharted: Zaginione dziedzictwo".

Fani marki muszą się jednak uzbroić w cierpliwość. Gra nie trafi na rynek zbyt szybko. Aktualnie priorytetem Naughty Dog pozostaje "Intergalactic: The Heretic Prophet".

Zwiastun dodatku "Uncharted: Zaginione dziedzictwo"




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