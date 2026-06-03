"Until Dawn 2". Jest pierwszy zwiastun! Gra trafi na rynek w 2027 roku

Na tę chwilę fani gry "Until Dawn" czekali ponad dekadę. Wreszcie będziecie mogli zagrać w kontynuację. Gra została oficjalnie zapowiedziana podczas środowego State of Play.
"Until Dawn 2" wreszcie nadchodzi
Gra "Until Dawn 2"
nie ma jeszcze daty premiery. Jednak wiemy, że trafi na rynek w przyszłym roku
.
Niestety, nie odpowiada za nią Supermassive Games, czyli twórcy oryginału. Grę przygotowało studio Firesprite specjalizujące się w projektach VR, ale mające też na swoim koncie "Horizon Call of the Mountain
".
W "Until Dawn 2
" bohaterami jest grupa influencerów prowadząca paranormalny kanał "Dead True". Pozują na łowców duchów, ale do tej pory tak naprawdę nigdy nie natknęli się na nic paranormalnego. To się zmieni, kiedy trafiają Wyspę Akashima, która ponoć jest nawiedzona.
W obsadzie gry znalazł się Neil Newbon
, najlepiej znany z roli Astariona w grze "Baldur's Gate III
".
Pierwszy zwiastun gry "Until Dawn 2"