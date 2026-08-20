"Upadek wieloryba": zwiastun. Gwiazda "Euforii" w brzuchu ogromnego walenia

Jeśli nie wystarczy Wam jeden zwiastun filmu o mężczyźnie połkniętym przez wielkiego wieloryba, studio 20th Century postanowiło stworzyć kolejny. Na kanałach wytwórni zadebiutował więc drugi, znacznie bardziej absurdalny trailer nadchodzącego widowiska. Widzimy w nim nie tylko, jak Austin Abrams zostaje uwięziony w paszczy walenia, ale i jak desperacko próbuje się z niej wydostać. Owe próby możecie zobaczyć poniżej.
"Upadek wieloryba" – zwiastun filmu
"Upadek wieloryba" – co wiemy?
W filmie "Upadek wieloryba
" Jay Gardiner (Austin Abrams
) nurkuje u wybrzeży Kalifornii, próbując odnaleźć szczątki swojego zmarłego ojca (Josh Brolin
). Gdy mężczyzna niespodziewanie zostaje połknięty przez ogromnego kaszalota, jego misja zamienia się w desperacką walkę o przetrwanie. Uwięziony we wnętrzu wieloryba, dysponując zapasem tlenu na zaledwie godzinę, Jay musi wykorzystać wszystko, czego nauczył go ojciec, by zachować zimną krew, przetrwać i znaleźć sposób, by się uwolnić.
Międzynarodowy plakat filmu "Upadek wieloryba"
"Upadek wieloryba
" jest oparty na powieści Daniela Krausa
pod tytułem "Whalefall" – autor pierwowzoru zajął się także przeniesieniem historii na język filmu. W tej pracy wspierał go reżyser produkcji, Brian Duffield
, autor między innymi horroru "Nie ocali cię nikt
".
Film stworzony został dla wytwórni 20th Century. Producentami "Upadku wieloryba
" są Brian Grazer
, Jeb Brody
i Allan Mandelbaum
– ostatni z nich odpowiedzialny jest za pomysł na realizację filmu. Wierząc dziennikarzom to właśnie on przyniósł książkę do Imagine Pictures, odnajdując w niej materiał warty zaadaptowania. Wcześniej także zajmował się produkcją poprzedniego projektu Duffielda
, "Nie ocali cię nikt
".
Produkcja trafi do kin już 16 października.