Newsy Filmy Multimedia "Upadek wieloryba": zwiastun. Gwiazda "Euforii" w brzuchu ogromnego walenia
Filmy / Multimedia

"Upadek wieloryba": zwiastun. Gwiazda "Euforii" w brzuchu ogromnego walenia

youtube.com / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/%22Upadek+wieloryba%22+%E2%80%93+zwiastun+filmu.+Josh+Brolin+jako+marynarz+oraz+Austin+Abrams+vs.+wielki+wieloryb-168137
&quot;Upadek wieloryba&quot;: zwiastun. Gwiazda &quot;Euforii&quot; w brzuchu ogromnego walenia
źródło: materialy promocyjne
Jeśli nie wystarczy Wam jeden zwiastun filmu o mężczyźnie połkniętym przez wielkiego wieloryba, studio 20th Century postanowiło stworzyć kolejny. Na kanałach wytwórni zadebiutował więc drugi, znacznie bardziej absurdalny trailer nadchodzącego widowiska. Widzimy w nim nie tylko, jak Austin Abrams zostaje uwięziony w paszczy walenia, ale i jak desperacko próbuje się z niej wydostać. Owe próby możecie zobaczyć poniżej.

"Upadek wieloryba" – zwiastun filmu





"Upadek wieloryba" – co wiemy?



W filmie "Upadek wieloryba" Jay Gardiner (Austin Abrams) nurkuje u wybrzeży Kalifornii, próbując odnaleźć szczątki swojego zmarłego ojca (Josh Brolin). Gdy mężczyzna niespodziewanie zostaje połknięty przez ogromnego kaszalota, jego misja zamienia się w desperacką walkę o przetrwanie. Uwięziony we wnętrzu wieloryba, dysponując zapasem tlenu na zaledwie godzinę, Jay musi wykorzystać wszystko, czego nauczył go ojciec, by zachować zimną krew, przetrwać i znaleźć sposób, by się uwolnić.

Międzynarodowy plakat filmu "Upadek wieloryba"


"Upadek wieloryba" jest oparty na powieści Daniela Krausa pod tytułem "Whalefall" – autor pierwowzoru zajął się także przeniesieniem historii na język filmu. W tej pracy wspierał go reżyser produkcji, Brian Duffield, autor między innymi horroru "Nie ocali cię nikt".

Film stworzony został dla wytwórni 20th Century. Producentami "Upadku wieloryba" są Brian Grazer, Jeb Brody i Allan Mandelbaum – ostatni z nich odpowiedzialny jest za pomysł na realizację filmu. Wierząc dziennikarzom to właśnie on przyniósł książkę do Imagine Pictures, odnajdując w niej materiał warty zaadaptowania. Wcześniej także zajmował się produkcją poprzedniego projektu Duffielda, "Nie ocali cię nikt".

Produkcja trafi do kin już 16 października.

Upadek wieloryba  (2026)

 Upadek wieloryba

Najnowsze Newsy

Inne Seriale

Josh Radnor o relacjach z kolegami z planu "Jak poznałem waszą matkę"

Podcast Filmy

"Mam parę uwag" #146: "Koniec ulicy Dębowej" to koniec "Parku Jurajskiego"?

Wideo

Gotowi na "Kroniki lasu"? Zwiastun nowej animacji twórców "Koraliny"

Filmy

Polujący na pedofili Chris Hansen o filmie z Pattinsonem: Obejrzę

Filmy Box office

"Całkiem nowy dzień" z rekordowym wynikiem w polskich kinach

Seriale

Vince Vaughn wraca do "Małpiego biznesu" w 2. sezonie

Inne Festiwale i nagrody Filmy

Wenecja 2026: Czy rosyjski film powinien brać udział w konkursie?

6 komentarzy