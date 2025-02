"Upiór w operze": nowa adaptacja jak "Zmierzch". W obsadzie Deva Cassel i Julien De Saint Jean

"Upiór w operze": szczegóły nowego filmu

Zdjęcia ruszają latem. Film wyreżyseruje Alexandre Castagnetti (" Miłość i turbulencje ") według scenariusza Camille Fontaine . Twórcy zawitają z kamerami do legendarnej paryskiej Opéra Garnier. Budżet produkcji wyniesie 20 milionów dolarów. Cassel wcieli się w rolę 18-letniej Anastazji, która przybywa do Paryża, aby rozpocząć pracę jako baletnica w operze. Jej przybycie zbiega się z decyzją ambitnego dyrektora artystycznego ( Duris ) o wznowieniu "Orfeusza" - słynnej opery autorstwa Ernesta Dupré, inspirowanej grecką legendą o Orfeuszu i jego podróży do zaświatów w poszukiwaniu zmarłej żony Eurydyki. Pewnej nocy Anastazja spotyka legendarnego ducha opery ( Saint Jean ). Tak zaczyna się ich niemożliwa historia miłosna. Gdy przeznaczona do roli Eurydyki pierwsza balerina cudem unika śmierci, Anastazja otrzymuje nagle główną rolę.