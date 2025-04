To nie miejska legenda. Sony pracuje nad nową wersją "Ulic strachu"

Twórca "To" odświeży "Ulice strachu"

Getty Images © Stewart Cook

Gary Dauberman na specjalnym pokazie horroru "Until Dawn"

Zobacz zwiastun filmu "Until Dawn"

Scenariusz nowej wersji " Ulic strachu " napisze Shanrah Wakefield (" Zabójczyni w czerwieni "). Szczegóły fabuły nie są znane. Wiadomo jedynie, że akcja będzie się toczyć we współczesnych czasach, a zabójcze miejskie legendy związane z mediami społecznościowymi. Wśród producentów znalazł się Gary Dauberman (" To ", " To: Rozdział 2 "). Rozmowy w sprawie udziału w projekcie prowadzi Neal Moritz, czyli jeden z producentów oryginalnej wersji. Sony odmówiło komentarza.Akcja produkcji z 1998 roku toczyła się na kampusie uniwersytetu w Nowej Anglii, gdzie dochodzi do serii morderstw inspirowanych popularnymi miejskimi legendami. W rolach głównych wystąpili Jared Leto Rebecca Gayheart . Film dał początek serii sequeli.Na ekrany polskich kin trafił właśnie horror " Until Dawn " wg scenariusza autorstwa Gary'ego Daubermana . Przypominamy zwiastun:Rok po tajemniczym zniknięciu swojej siostry Melanie, Clover i jej przyjaciele udają się do odległej doliny, w której zniknęła, w poszukiwaniu odpowiedzi. Przeszukując opuszczone centrum dla zwiedzających, odkrywają, że są prześladowani przez zamaskowanego zabójcę i mordowani jeden po drugim... tylko po to, aby obudzić się i znaleźć się z powrotem na początku tego samego wieczoru.