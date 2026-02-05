"Urodzeni mordercy" na pokazie w warszawskim Iluzjonie 25.02 o godz. 20:00

25 lutego o godzinie 20:00 zapraszamy do warszawskiego kina Iluzjon na kolejny pokaz w ramach cyklu "Wielkie kino na wielkim ekranie". Tym razem będziemy mieli okazję obejrzeć wspólnie wielki film Olivera Stone'a "Urodzeni mordercy". Bilety na film możecie kupić TUTAJ.
Jak zwykle przed seansem odbędzie się prelekcja redaktora naczelnego Filmwebu, Łukasza Muszyńskiego. Na publiczność czekają również niespodzianki. Bilety na pokaz dostępne są online oraz w kasie kina Iluzjon. Normalny bilet kosztuje 25, a ulgowy - 20 złotych. Możecie je nabyć, klikając TUTAJ.
Mickey i Mallory Knox to napędzana potężnymi traumami oraz żądzą mordu para potworów w ludzkich skórach. Są amoralni, zakochani i efektywni w swojej krwawej profesji. Z kolei ich odyseja przez zafascynowaną seryjnymi mordercami Amerykę to przeszywająca wiwisekcja kultury zbudowanej na przemocy. Wbrew tytułowi bohaterowie nie przyszli na ten świat z zabójczymi skłonnościami.
Reżyser wymierza swój palec w wychowanie, ale także media, które żywią się zbrodnią i spieniężają sposoby udostępniania okropieństw widzom. Szalona komedia miesza style i gatunki, wyrywając się z ram kolejnych konwencjonalnych filmów o mordercach. W samym centrum tego cudownego bałaganu niezapomniani Woody Harrelson
i Juliette Lewis
jako niepotrafiący żyć bez siebie psychopaci.
W obsadzie filmu znaleźli się także Tommy Lee Jones
, Robert Downey Jr.
oraz Tom Sizemore
. "Wielkie kino na wielkim ekranie" to wspólne przedsięwzięcie Filmwebu, Kina Iluzjon oraz Filmoteki Narodowej - Instytutu Audiowizualnego. Pokazy z cyklu odbywają się regularnie w ostatnią środę każdego miesiąca. Za każdym razem to Wy decydujecie o tym, który film zostanie wyświetlony w Iluzjonie. Wystarczy, że weźmiecie udział w naszej ankiecie i zagłosujecie na jeden z tytułów zaproponowanych przez redakcję Filmwebu.