Meryl Streep i Sigourney Weaver razem na ekranie. Pokonają bogaczy?

Dwie legendy Hollywood – Meryl Streep i Sigourney Weaver – po raz pierwszy spotkają się na ekranie. Gwiazdy zagrają w filmie "Useful Idiots" – thrillerze rozgrywającym się w Nowym Jorku. Reżyseruje Joseph Cedar ("Wzloty i upadki Normana").
Getty Images © Jason Mendez
Sigourney Weaver
"Useful Idiots" – o fabuleMeryl Streep
wcieli się w Diane Castle – doświadczoną dziennikarkę specjalizującą się w rynku luksusowych nieruchomości na Manhattanie. Zmęczona pisaniem pochwał na cześć bogaczy i rozczarowana tym, jak potoczyła się jej kariera, trafia na trop rekordowej sprzedaży apartamentu. Z pozoru zwykła transakcja okazuje się początkiem dziennikarskiego śledztwa, które prowadzi do wpływowego oligarchy kontrolującego sieć ludzi i interesów sięgających daleko poza Manhattan. Zdeterminowana, by odkryć prawdę, Diane wplątuje się w niebezpieczną grę, która zagrozi nie tylko jej samej, ale i najbliższym.
Na razie nie podano, kogo zagra Weaver
.
Scenariusz napisali Joseph Cedar
i producent programu "60 Minutes" Shachar Bar-On.
Dla Meryl Streep to pierwsza duża rola filmowa od czasu "Nie patrz w górę
" Adama McKaya
z 2021 roku, gdzie wcielała się w prezydent USA. Aktorka występuje obecnie w serialu "Zbrodnie po sąsiedzku
" i pracuje nad kontynuacją kultowego "Diabeł ubiera się u Prady
".
Sigourney Weaver, trzykrotnie nominowaną do Oscara, można ją oglądać w kolejnych częściach "Avatara
", w tym w zapowiadanym na grudzień "Avatar: Fire and Ash
". Gwiazda znana z serii "Obcy
" i "Pogromcyów duchów
" w ubiegłym roku odebrała Złotego Lwa za całokształt twórczości na festiwalu w Wenecji.