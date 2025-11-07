Newsy Filmy Meryl Streep i Sigourney Weaver razem na ekranie. Pokonają bogaczy?
Filmy

Meryl Streep i Sigourney Weaver razem na ekranie. Pokonają bogaczy?

Deadline / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/%22Useful+Idiots%22%3A+Meryl+Streep+i+Sigourney+Weaver+razem+na+ekranie.+Pokonaj%C4%85+bogaczy-163820
Meryl Streep i Sigourney Weaver razem na ekranie. Pokonają bogaczy?
Dwie legendy Hollywood – Meryl Streep i Sigourney Weaver – po raz pierwszy spotkają się na ekranie. Gwiazdy zagrają w filmie "Useful Idiots" – thrillerze rozgrywającym się w Nowym Jorku. Reżyseruje Joseph Cedar ("Wzloty i upadki Normana").

GettyImages-2240292911.jpg Getty Images © Jason Mendez
Sigourney Weaver

"Useful Idiots" – o fabule


Meryl Streep wcieli się w Diane Castle – doświadczoną dziennikarkę specjalizującą się w rynku luksusowych nieruchomości na Manhattanie. Zmęczona pisaniem pochwał na cześć bogaczy i rozczarowana tym, jak potoczyła się jej kariera, trafia na trop rekordowej sprzedaży apartamentu. Z pozoru zwykła transakcja okazuje się początkiem dziennikarskiego śledztwa, które prowadzi do wpływowego oligarchy kontrolującego sieć ludzi i interesów sięgających daleko poza Manhattan. Zdeterminowana, by odkryć prawdę, Diane wplątuje się w niebezpieczną grę, która zagrozi nie tylko jej samej, ale i najbliższym.

Na razie nie podano, kogo zagra Weaver.

Scenariusz napisali Joseph Cedar i producent programu "60 Minutes" Shachar Bar-On. 

Streep i Weaver – ostatnie role



Dla Meryl Streep to pierwsza duża rola filmowa od czasu "Nie patrz w górę" Adama McKaya z 2021 roku, gdzie wcielała się w prezydent USA. Aktorka występuje obecnie w serialu "Zbrodnie po sąsiedzku" i pracuje nad kontynuacją kultowego "Diabeł ubiera się u Prady".

Sigourney Weaver, trzykrotnie nominowaną do Oscara, można ją oglądać w kolejnych częściach "Avatara", w tym w zapowiadanym na grudzień "Avatar: Fire and Ash". Gwiazda znana z serii "Obcy" i "Pogromcyów duchów" w ubiegłym roku odebrała Złotego Lwa za całokształt twórczości na festiwalu w Wenecji.

Meryl Streep w zwiastunie 5. sezonu serialu "Zbrodnie po sąsiedzku"





Powiązane artykuły Sigourney Weaver

Zobacz wszystkie artykuły

Najnowsze Newsy

Filmy

Nie żyje Lee Tamahori. Reżyser "Bonda" miał 75 lat

7 komentarzy
Festiwale i nagrody Filmy

21. edycja Polskiego Kina Młodego Widza w Kinie Kultura

1 komentarz
Filmy

John Carpenter szykuje kontynuację kultowego horroru?

7 komentarzy

Odwilż" wraca do HBO Max. Weź udział w konkursie!

Sprawdź, gdzie obejrzysz filmy i seriale swoich ulubionych twórców

8 komentarzy
Filmy

Amanda Seyfried jako Chrystus? Oto pierwszy zwiastun

13 komentarzy
VOD Seriale Multimedia

"Stranger Things: Opowieści z '85": Zapowiedź nowego serialu

13 komentarzy