"Uwierz w Mikołaja 2": Nasza relacja z uroczystej premiery

Czujecie już magię Świąt? Jeśli nie, jutro będziecie mieli okazję to zmienić – na ekrany kin zmierza bowiem komedia "Uwierz w Mikołaja 2". My byliśmy na uroczystej premierze, gdzie mieliśmy okazję porozmawiać z gwiazdami filmu oraz jego reżyserką. Zobaczcie naszą relację.

"Uwierz w Mikołaja 2": Rozmawiamy z Dorotą Kolak


Na uroczystej premierze "Uwierz w Mikołaja 2" nie mogło zabraknąć Doroty Kolak, czyli ekranowej Krystyny. Aktorka opowiedziała nam o emocjach, jakie wywoła w widzach nowy film. 



"Uwierz w Mikołaja 2": Rozmawiamy z Antonim Pawlickim


Antoni Pawlicki, czyli ekranowy Artur, opowiada nam o magii Świąt. Czy sam uwierzył w Mikołaja? 



"Uwierz w Mikołaja 2": Rozmawiamy z braćmi Golec


W "Uwierz w Mikołaja 2" na wielkim ekranie zadebiutowali bracia Golec. Duet opowiedział, jak wyglądała praca na planie i czym różni się od występów przed publicznością. 



"Uwierz w Mikołaja 2": Rozmawiamy z Anną Wieczur-Bluszcz


Anna Wieczur-Bluszcz, reżyserka "Uwierz w Mikołaja 2" odsłoniła przed nami kulisy pracy nad filmem. Opowiedziała m.in., jak wygląda praca z trzema pokoleniami aktorów.



O filmie "Uwierz w Mikołaja 2". Zobacz zwiastun


"Uwierz w Mikołaja 2" to sequel produkcji z 2023 roku. Do swoich ról powrócą m.in. Dorota Kolak, Cezary Żak, Teresa Lipowska i Grzegorz Daukszewicz. Film trafi na ekrany już w najbliższy piątek. Przypominamy jego zwiastun: 



Tuż przed świętami Ania z Robertem biorą ślub i wyjeżdżają w krótką podróż poślubną. Zosia zostaje na weekend pod opieką babci Sabinki. Gdy seniorka trafia nagle do szpitala, mała wyrusza na drugi koniec Polski, by odnaleźć prawdziwego świętego Mikołaja - pewna, że tylko on może jej babcię uratować. Z kolei zła macocha Aldona marzy o karierze telewizyjnej gwiazdy – i jest gotowa na wszystko, by dopiąć celu. Tymczasem w Domu Seniora "Happy End" zjawia się nowy pensjonariusz – tajemniczy Aleksander.

