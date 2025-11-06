"Uwierz w Mikołaja 2": Nasza relacja z uroczystej premiery

Czujecie już magię Świąt? Jeśli nie, jutro będziecie mieli okazję to zmienić – na ekrany kin zmierza bowiem komedia "Uwierz w Mikołaja 2". My byliśmy na uroczystej premierze, gdzie mieliśmy okazję porozmawiać z gwiazdami filmu oraz jego reżyserką. Zobaczcie naszą relację.
"Uwierz w Mikołaja 2": Rozmawiamy z Dorotą Kolak
Na uroczystej premierze "Uwierz w Mikołaja 2
" nie mogło zabraknąć Doroty Kolak
, czyli ekranowej Krystyny. Aktorka opowiedziała nam o emocjach, jakie wywoła w widzach nowy film.
"Uwierz w Mikołaja 2": Rozmawiamy z Antonim PawlickimAntoni Pawlicki
, czyli ekranowy Artur, opowiada nam o magii Świąt. Czy sam uwierzył w Mikołaja?
"Uwierz w Mikołaja 2": Rozmawiamy z braćmi Golec
W "Uwierz w Mikołaja 2
" na wielkim ekranie zadebiutowali bracia Golec. Duet opowiedział, jak wyglądała praca na planie i czym różni się od występów przed publicznością.
"Uwierz w Mikołaja 2": Rozmawiamy z Anną Wieczur-BluszczAnna Wieczur-Bluszcz
, reżyserka "Uwierz w Mikołaja 2
" odsłoniła przed nami kulisy pracy nad filmem. Opowiedziała m.in., jak wygląda praca z trzema pokoleniami aktorów.
O filmie "Uwierz w Mikołaja 2". Zobacz zwiastun
"Uwierz w Mikołaja 2
" to sequel produkcji z 2023 roku. Do swoich ról powrócą m.in. Dorota Kolak
, Cezary Żak
, Teresa Lipowska
i Grzegorz Daukszewicz
. Film trafi na ekrany już w najbliższy piątek. Przypominamy jego zwiastun:
Tuż przed świętami Ania z Robertem biorą ślub i wyjeżdżają w krótką podróż poślubną. Zosia zostaje na weekend pod opieką babci Sabinki. Gdy seniorka trafia nagle do szpitala, mała wyrusza na drugi koniec Polski, by odnaleźć prawdziwego świętego Mikołaja - pewna, że tylko on może jej babcię uratować. Z kolei zła macocha Aldona marzy o karierze telewizyjnej gwiazdy – i jest gotowa na wszystko, by dopiąć celu. Tymczasem w Domu Seniora "Happy End" zjawia się nowy pensjonariusz – tajemniczy Aleksander.