"Trędowata", "Vabank", "Seksmisja" – gwiazdy kultowych produkcji razem na ekranie!

To będzie niezwykłe świąteczne spotkanie. W jednej produkcji zobaczymy aktorów, których filmy przez dekady gromadziły przed ekranami miliony widzów i na stałe zapisały się w historii polskiej kinematografii. Elżbieta Starostecka, Ewa Szykulska, Marta Lipińska, Dorota Stalińska i Olgierd Łukaszewicz to tylko kilka gwiazd z obsady, która spotkała się na planie produkcji "Uwierz w Mikołaja 2". Film, który jest kontynuacją hitu z 2023 roku zadebiutuje w kinach już 7 listopada. Elżbieta Starostecka
niezapomnianą rolą Stefci Rudeckiej w "Trędowatej
" sprawiła, że produkcja znalazła się w gronie polskich melodramatów wszech czasów, a jej samej zapewniła nagrodę za najlepszą rolę żeńską podczas najstarszego festiwalu filmowego w Polsce, czyli Lubuskiego Lata Filmowego. Olgierd Łukaszewicz
w genialnej "Seksmisji
" stworzył kultowy już duet z Jerzym Stuhrem
. Na planie filmu towarzyszyła im aktorka o jednym z najbardziej charakterystycznych głosów w polskim kinie – Ewa Szykulska
, gwiazda m.in. filmu "Vabank
" oraz Dorota Stalińska
, której charyzma jest tak duża, że w serialu "07 zgłoś się
" zagrała… samą siebie. Obie panie również występują w "Uwierz w Mikołaja 2
". Obok nich na ekranie pojawia się Marta Lipińska, ikona zarówno dużego jak i małego ekranu – dla jednych Michałowa z serialu "Ranczo
" i teściowa Karola Krawczyka z "Miodowych lat
", dla innych mama Judyty z hitu "Nigdy w życiu!
".
W niesfornej ekipie Domu Seniora Happy End, która podbiła serca widzów za sprawą "Uwierz w Mikołaja
", znalazły się również Kotkowa z "Alternatywy 4
", czyli Krystyna Tkacz
, Izabella Olejnik
– pracownica baru mlecznego APIS z "Misia
" oraz Teresa Lipowska
, która na koncie ma role w takich klasykach jak "Lalka
" czy "Noce i dnie
".
Wspomnianym powyżej legendom kina na ekranie towarzyszą: Cezary Żak
, Dorota Kolak
, Agnieszka Więdłocha
, Antoni Pawlicki
, Mateusz Janicki
, Aleksandra Grabowska
, Grzegorz Daukszewicz
i Michalina Sosna
oraz stawiająca pierwsze kroki na swojej filmowej ścieżce Wiktoria Nowak
. W obsadzie znalazła się również rozbrajająca swoim poczuciem humorem Jadwiga Basińska
z grupy Mumio. "Uwierz w Mikołaja 2" na ekranach kin w całej Polsce pojawi się 7 listopada. Bilety w przedsprzedaży nabyć można już teraz.
Przypominamy zwiastun:
Święta bez niespodzianek? Niemożliwe! Czym tym razem zaskoczą widzów ulubieni bohaterowie? Tuż przed świętami Ania z Robertem biorą ślub i wyjeżdżają w krótką podróż poślubną. Zosia zostaje na weekend pod opieką babci Sabinki. Gdy seniorka trafia nagle do szpitala, mała wyrusza na drugi koniec Polski, by odnaleźć prawdziwego świętego Mikołaja – pewna, że tylko on może jej babcię uratować. Z kolei zła macocha Aldona marzy o karierze telewizyjnej gwiazdy – i jest gotowa na wszystko, by dopiąć celu. Tymczasem w Domu Seniora "Happy End" zjawia się nowy pensjonariusz – tajemniczy Aleksander…
Informacja sponsorowana