"Trędowata", "Vabank", "Seksmisja" – gwiazdy kultowych produkcji razem na ekranie!

To będzie niezwykłe świąteczne spotkanie. W jednej produkcji zobaczymy aktorów, których filmy przez dekady gromadziły przed ekranami miliony widzów i na stałe zapisały się w historii polskiej kinematografii. Elżbieta Starostecka, Ewa Szykulska, Marta Lipińska, Dorota Stalińska i Olgierd Łukaszewicz to tylko kilka gwiazd z obsady, która spotkała się na planie produkcji "Uwierz w Mikołaja 2". Film, który jest kontynuacją hitu z 2023 roku zadebiutuje w kinach już 7 listopada.

Elżbieta Starostecka niezapomnianą rolą Stefci Rudeckiej w "Trędowatej" sprawiła, że produkcja znalazła się w gronie polskich melodramatów wszech czasów, a jej samej zapewniła nagrodę za najlepszą rolę żeńską podczas najstarszego festiwalu filmowego w Polsce, czyli Lubuskiego Lata Filmowego.


Olgierd Łukaszewicz w genialnej "Seksmisji" stworzył kultowy już duet z Jerzym Stuhrem. Na planie filmu towarzyszyła im aktorka o jednym z najbardziej charakterystycznych głosów w polskim kinie – Ewa Szykulska, gwiazda m.in. filmu "Vabank" oraz Dorota Stalińska, której charyzma jest tak duża, że w serialu "07 zgłoś się" zagrała… samą siebie. Obie panie również występują w "Uwierz w Mikołaja 2". Obok nich na ekranie pojawia się Marta Lipińska, ikona zarówno dużego jak i małego ekranu – dla jednych Michałowa z serialu "Ranczo" i teściowa Karola Krawczyka z "Miodowych lat", dla innych mama Judyty z hitu "Nigdy w życiu!". 


W niesfornej ekipie Domu Seniora Happy End, która podbiła serca widzów za sprawą "Uwierz w Mikołaja", znalazły się również Kotkowa z "Alternatywy 4", czyli Krystyna Tkacz, Izabella Olejnik – pracownica baru mlecznego APIS z "Misia" oraz Teresa Lipowska, która na koncie ma role w takich klasykach jak "Lalka" czy "Noce i dnie".

Wspomnianym powyżej legendom kina na ekranie towarzyszą: Cezary Żak, Dorota KolakAgnieszka Więdłocha, Antoni Pawlicki, Mateusz JanickiAleksandra Grabowska, Grzegorz Daukszewicz i Michalina Sosna oraz stawiająca pierwsze kroki na swojej filmowej ścieżce Wiktoria Nowak. W obsadzie znalazła się również rozbrajająca swoim poczuciem humorem Jadwiga Basińska z grupy Mumio.


"Uwierz w Mikołaja 2" na ekranach kin w całej Polsce pojawi się 7 listopada. Bilety w przedsprzedaży nabyć można już teraz. Przypominamy zwiastun: 



Święta bez niespodzianek? Niemożliwe! Czym tym razem zaskoczą widzów ulubieni bohaterowie? Tuż przed świętami Ania z Robertem biorą ślub i wyjeżdżają w krótką podróż poślubną. Zosia zostaje na weekend pod opieką babci Sabinki. Gdy seniorka trafia nagle do szpitala, mała wyrusza na drugi koniec Polski, by odnaleźć prawdziwego świętego Mikołaja – pewna, że tylko on może jej babcię uratować. Z kolei zła macocha Aldona marzy o karierze telewizyjnej gwiazdy – i jest gotowa na wszystko, by dopiąć celu. Tymczasem w Domu Seniora "Happy End" zjawia się nowy pensjonariusz – tajemniczy Aleksander…
