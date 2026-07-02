Dwayne Johnson zapowiada: "Vaiana 3" zmierza na ekrany

Disney pracuje nad trzecią częścią animowanego hitu "Vaiana: Skarb oceanu". Tak przynajmniej twierdzi Dwayne Johnson, który wciela się w postać półboga Maui.
Johnson zapowiada kolejną część trylogii
Aktor zdradził plany podczas konferencji prasowej promującej aktorską wersję "Vaiany
", która trafi do kin 10 lipca: Tak, rozmawialiśmy o "Vaianie 3". Ale najpierw premiera aktorskiej "Vaiany".
Przypomnijmy, że Johnson
powtarza w remake'u rolę z animowanego oryginału.
Aktor dodał, że w przypadku trzeciej części scenariusz napiszą Jared Bush
i Dana Ledoux Miller
, którzy pracowali już przy poprzednich odsłonach. Na ten moment nie ujawniono szczegółów fabuły. Nie wiadomo też, kto napisze muzykę.
Pierwsza "Vaiana
" z 2016 roku zarobiła globalnie ok. 680 mln dolarów, ale prawdziwy wzrost popularności zaliczyła na Disney+. Kontynuacja, "Vaiana 2
", pierwotnie tworzona jako produkcja streamingowa, trafiła ostatecznie do kin i stała się globalnym hitem z wynikiem ponad 1 mld dolarów.
W trzeciej części mają powrócić Dwayne Johnson
jako Maui oraz Auli'i Cravalho
jako tytułowa bohaterka, choć obsada nie została jeszcze oficjalnie potwierdzona.
"Vaiana 2" - zwiastun