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Dwayne Johnson zapowiada: "Vaiana 3" zmierza na ekrany

Variety / autor: /
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Dwayne Johnson zapowiada: &quot;Vaiana 3&quot; zmierza na ekrany
źródło: materialy promocyjne
Disney pracuje nad trzecią częścią animowanego hitu "Vaiana: Skarb oceanu". Tak przynajmniej twierdzi Dwayne Johnson, który wciela się w postać półboga Maui.

Johnson zapowiada kolejną część trylogii





Aktor zdradził plany podczas konferencji prasowej promującej aktorską wersję "Vaiany", która trafi do kin 10 lipca: Tak, rozmawialiśmy o "Vaianie 3". Ale najpierw premiera aktorskiej "Vaiany". Przypomnijmy, że Johnson powtarza w remake'u rolę z animowanego oryginału. 

Aktor dodał, że w przypadku trzeciej części scenariusz napiszą Jared Bush i Dana Ledoux Miller, którzy pracowali już przy poprzednich odsłonach. Na ten moment nie ujawniono szczegółów fabuły. Nie wiadomo też, kto napisze muzykę.

Pierwsza "Vaiana" z 2016 roku zarobiła globalnie ok. 680 mln dolarów, ale prawdziwy wzrost popularności zaliczyła na Disney+. Kontynuacja, "Vaiana 2", pierwotnie tworzona jako produkcja streamingowa, trafiła ostatecznie do kin i stała się globalnym hitem z wynikiem ponad 1 mld dolarów.

W trzeciej części mają powrócić Dwayne Johnson jako Maui oraz Auli'i Cravalho jako tytułowa bohaterka, choć obsada nie została jeszcze oficjalnie potwierdzona.

"Vaiana 2" - zwiastun


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