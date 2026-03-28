"Vaiana" nie ugnie się pod krytyką. Peruka Dwayne'a Johnsona zostaje

W tym tygodniu zadebiutował zwiastun filmu "Vaiana", aktorskiej wersji popularnej animacji Disneya. Niestety, trailer spotkał się z nieprzychylny odbiorem. Krytyka dotknęła m.in. peruki Dwayne'a Johnsona wcielającego się w postać półboga Mauiego. Mamy złą wiadomość dla osób, którym nie przypadła do gustu nowa fryzura "The Rocka": włosy zostają.
Czy Disney zareaguje na krytykę "Vaiany"? Nie
Negatywne opinie to jedno. Inna sprawa, że zwiastun obejrzał się bardzo dobrze, gromadząc – jak donosi "Variety" – 132 miliony wyświetleń w ciągu pierwszych 24 godzin od premiery.
Czy ten sukces przełoży się na liczbę sprzedanych biletów? Zobaczymy. "Variety" informuje też, że film nie jest jeszcze skończony. Postprodukcja trwa, więc efekty specjalne czy kolory, które widzieliśmy w zwiastunie mogą ulec jeszcze poprawie zanim zobaczymy film na dużych ekranach. Jedna rzecz jednak nie podlega dyskusji i pozostanie bez zmian: włosy Mauiego.
Według źródeł, na które powołuje się "Variety", studio Disney nie planuje brać pod uwagę krytyki z internetu oraz mediów społecznościowych.
Nie spodziewajmy się więc kreatywnych zmian w ostatniej chwili – takich, jakie swego czasu wymusili na przykład fani jeża Sonica
. To dzięki nim wygląd ikonicznej postaci uległ zmianie między debiutem kontrowersyjnego zwiastuna a premierą samego filmu "Sonic: Szybki jak błyskawica
".
A co mają w tym temacie do powiedzenia sami twórcy filmu? Jak pisaliśmy wcześniej,
reżyser Thomas Kail
zdradził, że peruka Mauiego była jednym z największych wyzwań procesu charakteryzacji. Wiedzieliśmy, że musi wyglądać realistycznie, także w wodzie. To była jedna z kluczowych kwestii przy pracy nad "Vaianą". Sama peruka po nasiąknięciu wodą ważyła kilka kilogramów więcej. Johnson
przyznał, że największym zaskoczeniem była dla niego właśnie skala fizycznego obciążenia na planie (aktor dźwigał na sobie około 18 kg protetyki), która wpływała na jego sposób grania i wyrażania emocji.
"Vaiana" – zwiastun