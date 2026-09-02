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Aktorska "Vaiana" już za chwilę na VOD. Czy cyfrowa dystrybucja pójdzie lepiej niż kinowa?

Variety / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/%22Vaiana%22.+Kinowa+pora%C5%BCka+Disneya+z+The+Rockiem+za+chwil%C4%99+na+platformach+streamingowych.+Jest+data+premiery+VOD-168354
Aktorska &quot;Vaiana&quot; już za chwilę na VOD. Czy cyfrowa dystrybucja pójdzie lepiej niż kinowa?
Disney w końcu ogłosił, kiedy aktorską "Vaianę" będzie można oglądać bez wychodzenia z domu. Cyfrowa dystrybucja rozpocznie się już za chwilę.

Animacja była hitem. Powstała więc wersja aktorska



"Vaiana" trafiła do kin na początku lipca. Za chwilę miną więc dwa miesiące. Disney uznał, że to wystarczająco długi okres i decyduje się wprowadzi film na platformy streamingowe. Oczywiście obecnie "Vaiana" będzie dostępna do kupna lub wypożyczenia cyfrowej wersji. Z tej formy dystrybucji będzie można skorzystać od 8 września.

Disney ogłosił również datę premiery filmu na nośnikach fizyczny. Tradycyjnie będzie ona miała miejsce później. "Vaiana" zadebiutuje w Ameryce na 4K Ultra HD, Blu-ray i DVD 6 października.

Kiedy film trafi na Disney+, tego na razie nie podano.


"Vaiana" jest aktorską wersją animacji "Vaiana: Skarb oceanu". Mimo zaangażowania Dwayne'a Johnsona, który powrócił jako Maui, obraz nie okazał się sukcesem. Do dziś w amerykańskich kinach zarobił zaledwie 126 milionów dolarów. Dla porównania dwa lata temu animacja "Vaiana 2" na otwarcie zgarnęła 139,8 mln dolarów.

Reszta świata także nie okazała filmem zainteresowania. Globalnie obraz zarobił więc 315,4 mln dolarów. Oryginał w 2016 roku zgarnął ponad 684 mln dolarów, a kontynuacja z 2024 roku aż 1,059 mld dolarów.

Zwiastun filmu "Vaiana"




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