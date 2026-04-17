"Vaiana": Dwayne Johnson oraz Catherine Laga'aia promowali film na CinemaConie

Filmy

The Hollywood Reporter / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/%22Vaina%22+na+CinemaConie%3A+Dwayne+Johnson+oraz+Catherine+Laga%27aia+promowali+remake+filmu+Disneya-166157
Odbywający się w Las Vegas CinemaCon był dla Disneya okazją, by promować nadchodzący aktorski remake filmu "Vaiana: Skarb oceanu". Na scenie pojawili się odtwórcy głównych ról - Dwayne Johnson oraz Catherine Laga'aia, którzy opowiedzieli o filmie i pokazali nową zapowiedź. 

Gwiazdy "Vaiany" o filmie



GettyImages-2271689729.jpg Getty Images © Gabe Ginsberg


Johnson w filmie ponownie wciela się w półboga Mauiego. Poruszony aktor podkreślił, że postać towarzyszy mu od ponad dekady i ma dla niego osobiste znaczenie - była inspirowana jego dziadkiem. W trakcie wystąpienia pokazał nawet jego zdjęcie, co spotkało się z entuzjastyczną reakcją publiczności.

Johnson tłumaczył, że przeniesienie historii do wersji aktorskiej daje szansę na jeszcze pełniejsze pokazanie kultury wysp Pacyfiku i jej autentyczności. Nie zabrakło też słów wsparcia dla odtwórczyni głównej roli. Młoda aktorka przyznała, że dorastała, oglądając animowany oryginał, dlatego udział w projekcie jest dla niej szczególnym przeżyciem.

Zaprezentowany zwiastun przypomniał kluczowe elementy historii: Vaiana wyrusza w podróż, spotyka Mauiego, a razem podejmują się misji ratowania świata. Nie zabrakło też dialogów - od słów o przeznaczeniu bohaterki po typowy dla Mauiego humor.

Disney określa film jako nowe spojrzenie na historię znaną z animacji z 2016 roku, która zarobiła ponad 600 milionów dolarów na świecie, a jej kontynuacja z 2024 roku przekroczyła miliard. Za reżyserię odpowiada Thomas Kail, a w obsadzie znaleźli się także m.in. John Tui, Frankie Adams i Rena Owen. Premierę zaplanowano na 10 lipca.

"Vaiana" - zwiastun



Powiązane artykuły Vaiana

Zobacz wszystkie artykuły

Vaiana  (2026)

 Vaiana

Vaiana: Skarb oceanu  (2016)

 Vaiana: Skarb oceanu

Vaiana 2  (2024)

 Vaiana 2

LEGO Disney Księżniczka: Zamek przygód  (2023)

 LEGO Disney Księżniczka: Zamek przygód

Najnowsze Newsy

Filmy Wideo

"Mandalorian & Grogu". Zobacz nowy zwiastun

Filmy

Johnny Depp ciepło przyjęty na CinemaConie. Promował nową "Opowieść wigilijną"

1 komentarz
Filmy Wideo

Jacob Elordi i postapokalipsa Ridleya Scotta. Zwiastun "Gwiazdozbioru Psa"

Filmy

Gwiazda Disneya w nowym filmie twórcy "The Brutalist"

Inne Filmy

Pomylił Biblię z "Pulp Fiction". Wpadka szefa Pentagonu

1 komentarz
Filmy

Nowe "World War Z" w przygotowaniu!

Filmy

Marvel pokazał nowy zwiastun "Avengers: Doomsday". Kto się w nim pojawia?

5 komentarzy