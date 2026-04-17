"Vaiana": Dwayne Johnson oraz Catherine Laga'aia promowali film na CinemaConie

Odbywający się w Las Vegas CinemaCon był dla Disneya okazją, by promować nadchodzący aktorski remake filmu "Vaiana: Skarb oceanu". Na scenie pojawili się odtwórcy głównych ról - Dwayne Johnson oraz Catherine Laga'aia, którzy opowiedzieli o filmie i pokazali nową zapowiedź.
Gwiazdy "Vaiany" o filmie
w filmie ponownie wciela się w półboga Mauiego. Poruszony aktor podkreślił, że postać towarzyszy mu od ponad dekady i ma dla niego osobiste znaczenie - była inspirowana jego dziadkiem. W trakcie wystąpienia pokazał nawet jego zdjęcie, co spotkało się z entuzjastyczną reakcją publiczności. Johnson
tłumaczył, że przeniesienie historii do wersji aktorskiej daje szansę na jeszcze pełniejsze pokazanie kultury wysp Pacyfiku i jej autentyczności. Nie zabrakło też słów wsparcia dla odtwórczyni głównej roli. Młoda aktorka przyznała, że dorastała, oglądając animowany oryginał, dlatego udział w projekcie jest dla niej szczególnym przeżyciem.
Zaprezentowany zwiastun przypomniał kluczowe elementy historii: Vaiana wyrusza w podróż, spotyka Mauiego, a razem podejmują się misji ratowania świata. Nie zabrakło też dialogów - od słów o przeznaczeniu bohaterki po typowy dla Mauiego humor.
Disney określa film jako nowe spojrzenie na historię znaną z animacji z 2016 roku, która zarobiła ponad 600 milionów dolarów na świecie, a jej kontynuacja z 2024 roku przekroczyła miliard. Za reżyserię odpowiada Thomas Kail
, a w obsadzie znaleźli się także m.in. John Tui
, Frankie Adams
i Rena Owen
. Premierę zaplanowano na 10 lipca.
"Vaiana" - zwiastun