"Valeria w lustrze" w księgarniach

Wciągająca, zabawna i niesamowicie zmysłowa powieść z czarującym Madrytem w tle.

Porywająca kontynuacja zekranizowanej przez Netflixa powieści "W butach Valerii".

Plotki, wino i zmysłowa miłość w gorącej stolicy Hiszpanii!

Małżeństwo Valerii, dwudziestoośmioletniej debiutującej pisarki, właśnie się rozpada. Debiutancka książka, którą właśnie udało jej się opublikować, to jedna wielka niewiadoma. Wizja krytyki ją przeraża, do tego musi podjąć decyzję, która może zaważyć na jej zawodowej przyszłości. Przystojny architekt, Victor, którego poznała będąc w samym środku kryzysu małżeńskiego, wciąż zaprząta jej głowę, choć już sama nie wie jak bardzo. Na szczęście w tym emocjonalnym kołowrotku nie jest w tym sama. Bo choć jej rodzina do najbardziej wspierających nie należy, są przy niej najlepsze przyjaciółki: Carmen, Lola i Nerea. A razem z nimi niekończące się rozmowy przy winie: o życiu, miłości, pracy i oczywiście o miłości.Elísabet Benavent - bestsellerowa hiszpańska pisarka, autorka kilkunastu powieści, głównie komedii romantycznych, znana w serwisach społecznościowych jako Betacoqueta. Ukończyła komunikację audiowizualną na Uniwersytecie im. Cardenal Herrera w Walencji oraz komunikację i sztukę na Uniwersytecie Complutense w Madrycie. Zadebiutowała w 2013 roku powieścią "W butach Valerii", która z miejsca stała się bestsellerem, podobnie jak kolejne części serii. Od tego momentu rok po roku wydawała kolejne książki, które porwały serca czytelników na całym świecie. W 2020 roku na platformie Netflix miał premierę serial " Valeria ", którego scenariusz powstał na podstawie pierwszej części serii. Pochodzi z Gandii w regionie Walencja, mieszka w Madrycie.Tłumaczenie: Iwona Michałowska-GabrychPremiera: 20 stycznia 2021