"Venom" bez kategorii R, Black Cat z solowym filmem

Garść nowych informacji ze studia Sony. Jaką kategorię wiekową otrzyma? Co z dalszymi filmami z budowanego przez studio spider-uniwersum? Plus nowe zdjęcie z filmu z Tomem Hardym Wygląda na to, że - wbrew zapowiedziom oraz horrorowej otoczce -nie otrzyma kategorii R. Na razie nie pojawiło się oficjalne potwierdzenie, ale prawdopodobnie film trafi do kin w wersji PG-13. Decydenci studia Sony najwyraźniej przestraszyli się finansowej porażki, a sukces utrzymanego w kategorii Rnie przekonał ich, że komiksowe widowisko z "erką" ma szanse na powodzenie.to pierwszy film z serii planowanych przez studio spin-offów(to Sony posiada bowiem prawa do tej postaci i jedynie dzieli się nią z Marvelem). Jednym z czekających w kolejce projektów był, który miał opowiadać o wspólnych przygodach włamywaczki Black Cat i najemniczki Silver Sable. Film miał już nawet reżyserkę ( Gina Prince-Bythewood ). Wytwórnia zdecydowała jednak rozdzielić bohaterki i rozbić projekt na dwa filmy. Jako pierwsza powstanie więcBlack Cat, czyli Felicia Hardy, to bohaterka stworzona przez Marva Wolfmana i Keitha Pollarda, która pojawiła się w komiksach w 1979 roku. Córka słynnego włamywacza po traumatycznych wydarzeniach na studiach postanowiła pójść w ślady ojca. Przez pewien czas była związana emocjonalnie ze Spider-Manem., powiedział Sanford Panitch , prezes Columbia Pictures (studia, które jest częścią Sony Pictures). Prince-Bythewood ma pełnić rolę producentki solowych filmów, ale raczej nie stanie za kamerą żadnego z nich.trafi do kin 5 października.