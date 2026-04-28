Newsy "Verity": Anne Hathaway i Dakota Johnson w thrillerze autorki "It Ends with Us"
Wideo

"Verity": Anne Hathaway i Dakota Johnson w thrillerze autorki "It Ends with Us"

youtube.com / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/%22Verity%22%3A+Anne+Hathaway+i+Dakota+Johnson+w+thrillerze+Colleen+Hoover+%28%22It+Ends+with+Us%22%29-166327
&quot;Verity&quot;: Anne Hathaway i Dakota Johnson w thrillerze autorki &quot;It Ends with Us&quot;
źródło: materialy promocyjne
Powieści Colleen Hoover cieszą się niesłabnącą popularnością wśród hollywoodzkich producentów. Po "It Ends with Us", "Gdyby nie ty" i "Reminders of Him. Cząstka ciebie, którą znam", przyszedł czas na "Verity". Amazon MGM Studios zaprezentowało właśnie pierwszy teaser.

Zobacz zwiastun "Verity"


"Verity" to pierwszy thriller psychologiczny popularnej autorki opisywany jako szokująca opowieść o małżeństwie, obsesji i manipulacji. Filmowa adaptacja trafi na ekrany 2 października. W rolach głównych zobaczymy Anne HathawayDakotę Johnson i Josha Hartnetta. Zobaczcie ich w pierwszym teaserze:



W Polsce książka ukazała się nakładem wydawnictwa Otwartego. W oficjalnym opisie czytamy:

Verity Crawford, sławna autorka thrillerów, zostaje sparaliżowana wskutek tragicznego wypadku. Jej mąż zatrudnia pisarkę Lowen Ashleigh, by dokończyła bestsellerową serię książek chorej żony. Podczas przygotowań do pracy w posiadłości Crawfordów Lowen w stosie notatek znajduje niepublikowany dotąd materiał. Tekst, który miał na zawsze pozostać tajemnicą, okazuje się wstrząsającą spowiedzią Verity. Odkrywając sekrety autorki, Lowen coraz bardziej pogrąża się w mroku i niebezpiecznie zbliża do jej męża Jeremy’ego. Aż w pewnym momencie staje się częścią życia Crawfordów, jeszcze bardziej niepokojącego niż thrillery Verity…


Ostatnie role Anne Hathaway


Anne Hathaway w ostatnich latach mogliśmy zobaczyć m.in. w komedii romantycznej "Miłość bez ostrzeżenia" oraz melodramacie "Na samą myśl o tobie", w którym partnerował jej Nicholas Galitzine. Wśród zbliżających się projektów z jej udziałem poza "Mother Mary" znajdziemy m.in. filmy "Diabeł ubiera się u Prady 2" oraz "Odyseję" Christophera Nolana.

Ostatnie role Dakoty Johnson


Dakotę Johnson w ostatnich latach mogliśmy zobaczyć m.in. w "Madame Web" oraz komediach "Materialiści" i "Skomplikowani". Wśród zbliżających się projektów z jej udziałem znajdziemy też m.in. reżyserowany przez Alice Rohrwacher dramat "Three Incestuous Sisters".

Powiązane artykuły Verity

Verity  (2026)

 Verity

Najnowsze Newsy

Filmy

"Diabeł ubiera się u Prady 2" na Ladies Night w Cinema City

Tomasz Ziętek oraz Piotr Trojan gośćmi 5. dnia Mastercard OFF CAMERA

Filmy

Na co komu "Toy Story 4" i "Toy Story 5"? – pyta Jack Black

17 komentarzy
Filmy

Twórcy "Dzikich historii" kręcą nowy film dla Netflixa

5 komentarzy
Inne Seriale Filmy

Nie żyje Gerry Conway. Twórca Punishera miał 73 lata

2 komentarze
Filmy

Reżyser filmowego "Call of Duty" gardzi grającymi w "Call of Duty"?

28 komentarzy
Filmy

Reżyser "Backrooms" o kulisach filmu. Ekipa gubiła się na planie

9 komentarzy