"Verity": Anne Hathaway i Dakota Johnson w thrillerze autorki "It Ends with Us"

Powieści Colleen Hoover cieszą się niesłabnącą popularnością wśród hollywoodzkich producentów. Po "It Ends with Us", "Gdyby nie ty" i "Reminders of Him. Cząstka ciebie, którą znam", przyszedł czas na "Verity". Amazon MGM Studios zaprezentowało właśnie pierwszy teaser.
Zobacz zwiastun "Verity"
"Verity
" to pierwszy thriller psychologiczny popularnej autorki opisywany jako szokująca opowieść o małżeństwie, obsesji i manipulacji. Filmowa adaptacja trafi na ekrany 2 października. W rolach głównych zobaczymy Anne Hathaway
, Dakotę Johnson
i Josha Hartnetta
. Zobaczcie ich w pierwszym teaserze:
W Polsce książka ukazała się nakładem wydawnictwa Otwartego. W oficjalnym opisie czytamy: Verity Crawford, sławna autorka thrillerów, zostaje sparaliżowana wskutek tragicznego wypadku. Jej mąż zatrudnia pisarkę Lowen Ashleigh, by dokończyła bestsellerową serię książek chorej żony. Podczas przygotowań do pracy w posiadłości Crawfordów Lowen w stosie notatek znajduje niepublikowany dotąd materiał. Tekst, który miał na zawsze pozostać tajemnicą, okazuje się wstrząsającą spowiedzią Verity. Odkrywając sekrety autorki, Lowen coraz bardziej pogrąża się w mroku i niebezpiecznie zbliża do jej męża Jeremy’ego. Aż w pewnym momencie staje się częścią życia Crawfordów, jeszcze bardziej niepokojącego niż thrillery Verity…
Ostatnie role Anne HathawayAnne Hathaway
w ostatnich latach mogliśmy zobaczyć m.in. w komedii romantycznej "Miłość bez ostrzeżenia
" oraz melodramacie "Na samą myśl o tobie
", w którym partnerował jej Nicholas Galitzine
. Wśród zbliżających się projektów z jej udziałem poza "Mother Mary
" znajdziemy m.in. filmy "Diabeł ubiera się u Prady 2
" oraz "Odyseję
" Christophera Nolana
.
Ostatnie role Dakoty JohnsonDakotę Johnson
w ostatnich latach mogliśmy zobaczyć m.in. w "Madame Web
" oraz komediach "Materialiści
" i "Skomplikowani
". Wśród zbliżających się projektów z jej udziałem znajdziemy też m.in. reżyserowany przez Alice Rohrwacher
dramat "Three Incestuous Sisters".