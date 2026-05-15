Emma Laird jako portrecistka Marii Antoniny

Isabella Rossellini, Emma Laird i Millicent Simmonds spotkają się wkrótce na planie dramatu historycznego "Vermillion". Krzesło reżysera zajmie Jon Amiel.
O czym opowie "Vermillion"?
"Vermillion
" to adaptacja sztuki autorstwa Joela Grossa
zatytułowanej "Maria Antonina (kolor ciała)". Jej akcja toczy się podczas ostatnich dni rewolucji francuskiej. Laird
wcieli się w Élisabeth Vigée Le Brun – wywodzącą się z niższej klasy średniej malarkę. Nawiązuje ona romans z Alexisem de Ligne – zubożałym arystokratą, kochankiem starszych i zamożniejszych kobiet. Élisabeth wierzy, że dzięki niemu uda jej się zrealizować swoje ambicje: zostać portrecistką Marii Antoniny.
wcieli się w Madame de Noailles – oddaną królowej staroświecką arystokratkę. Simmonds
przypadła rola Berthy – młodej służącej, która często pozowała Élisabeth. Aktualnie trwają poszukiwania odtwórców ról Alexisa i Marii Antoniny. Początek zdjęć zaplanowany jest na pierwszy kwartał przyszłego roku. Materiał powstanie w Austrii, Niemczech i we Francji. Czy naprawdę potrzebujemy kolejnego filmu o Marii Antoninie? Sądziłem, że nie – póki nie odkryłem tej zdumiewającej i nieopowiedzianej historii o jej głębokiej przyjaźni z Vigée Le Brun
– skomentował Jon Amiel
.
Emmę Laird
w ostatnich latach mogliśmy zobaczyć m.in. w serialu "Burmistrz Kingstown
" oraz takich filmach jak "The Brutalist
", "28 lat później
" i "28 lat później: Świątynia kości
" (zwiastun poniżej) czy "Wujowy dwór
".