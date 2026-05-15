Emma Laird jako portrecistka Marii Antoniny

Isabella Rossellini, Emma Laird i Millicent Simmonds spotkają się wkrótce na planie dramatu historycznego "Vermillion". Krzesło reżysera zajmie Jon Amiel.

O czym opowie "Vermillion"?


"Vermillion" to adaptacja sztuki autorstwa Joela Grossa zatytułowanej "Maria Antonina (kolor ciała)". Jej akcja toczy się podczas ostatnich dni rewolucji francuskiej. Laird wcieli się w Élisabeth Vigée Le Brun – wywodzącą się z niższej klasy średniej malarkę. Nawiązuje ona romans z Alexisem de Ligne –  zubożałym arystokratą, kochankiem starszych i zamożniejszych kobiet. Élisabeth wierzy, że dzięki niemu uda jej się zrealizować swoje ambicje: zostać portrecistką Marii Antoniny.

Rossellini wcieli się w Madame de Noailles – oddaną królowej staroświecką arystokratkę. Simmonds przypadła rola Berthy – młodej służącej, która często pozowała Élisabeth. Aktualnie trwają poszukiwania odtwórców ról Alexisa i Marii Antoniny. Początek zdjęć zaplanowany jest na pierwszy kwartał przyszłego roku. Materiał powstanie w Austrii, Niemczech i we Francji.

Czy naprawdę potrzebujemy kolejnego filmu o Marii Antoninie? Sądziłem, że nie –  póki nie odkryłem tej zdumiewającej i nieopowiedzianej historii o jej głębokiej przyjaźni z Vigée Le Brun – skomentował Jon Amiel.

Emmę Laird w ostatnich latach mogliśmy zobaczyć m.in. w serialu "Burmistrz Kingstown" oraz takich filmach jak "The Brutalist", "28 lat później" i "28 lat później: Świątynia kości" (zwiastun poniżej) czy "Wujowy dwór".


