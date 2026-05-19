Remake kultowej komedii w drodze. Co wiemy o "Bardzo młodym Frankensteinie"?
Jakiś czas temu informowaliśmy, że trwają prace nad serialowym remakiem "Młodego Frankensteina" – uwielbianej komedii Mela Brooksa. Stacja FX najwyraźniej jest zadowolona z rezultatu, bo zamówiła pierwszy sezon.

"Bardzo młody Frankenstein" żyje


Przypomnijmy: pilotowy odcinek "Bardzo młodego Frankensteina" został zamówiony przez FX w zeszłym roku. W obsadzie znaleźli się Zach Galifianakis (na zdjęciu poniżej), Dolly Wells, Spencer House, Nikki Crawford, Kumail Nanjiani i Cary Elwes. W tej chwili nie wiadomo, jakie przypadły im role, w tajemnicy trzymane są również szczegóły fabuły. Brooks, twórca filmowego oryginału z 1974 roku, będzie pełnił obowiązki producenta wykonawczego. Towarzyszyć mu będą m.in. showrunnerka Stefani Robinson i reżyser Taika Waititi, którzy mieli już okazję współpracować przy serialu "Co robimy w ukryciu".

Bohaterem "Młodego Frankensteina" jest neurochirurg Frederick (Gene Wilder), wnuk Victora Frankensteina, który wypiera się pokrewieństwa z (nie)sławnym przodkiem. Gdy jednak dowiaduje się, że odziedziczył jego majątek (w tym zamek z laboratorium oraz notatki z eksperymentów), postanawia kontynuować jego dzieło. W końcu, przy pomocy Igora (Marty Feldman) i Ingi (Teri Garr) powołuje do życia Potwora (Peter Boyle).

28 czerwca twórca "Młodego Frankensteina" będzie obchodził setne urodziny. Przypominamy zwiastun poświęconego mu dwuodcinkowego dokumentu "Mel Brooks: 99-latek", który trafił na ekrany na początku tego roku:

 

