Remake kultowej komedii w drodze. Co wiemy o "Bardzo młodym Frankensteinie"?

Jakiś czas temu informowaliśmy, że trwają prace nad serialowym remakiem "Młodego Frankensteina" – uwielbianej komedii Mela Brooksa. Stacja FX najwyraźniej jest zadowolona z rezultatu, bo zamówiła pierwszy sezon.
"Bardzo młody Frankenstein" żyje
Przypomnijmy: pilotowy odcinek "Bardzo młodego Frankensteina
" został zamówiony przez FX w zeszłym roku. W obsadzie znaleźli się Zach Galifianakis
(na zdjęciu poniżej), Dolly Wells
, Spencer House
, Nikki Crawford
, Kumail Nanjiani
i Cary Elwes
. W tej chwili nie wiadomo, jakie przypadły im role, w tajemnicy trzymane są również szczegóły fabuły. Brooks
, twórca filmowego oryginału z 1974 roku, będzie pełnił obowiązki producenta wykonawczego. Towarzyszyć mu będą m.in. showrunnerka Stefani Robinson
i reżyser Taika Waititi
, którzy mieli już okazję współpracować przy serialu "Co robimy w ukryciu
".
Getty Images © Jesse Grant
Bohaterem "Młodego Frankensteina
" jest neurochirurg Frederick (Gene Wilder
), wnuk Victora Frankensteina, który wypiera się pokrewieństwa z (nie)sławnym przodkiem. Gdy jednak dowiaduje się, że odziedziczył jego majątek (w tym zamek z laboratorium oraz notatki z eksperymentów), postanawia kontynuować jego dzieło. W końcu, przy pomocy Igora (Marty Feldman
) i Ingi (Teri Garr
) powołuje do życia Potwora (Peter Boyle
).
Zobacz zwiastun miniserialu "Mel Brooks: 99-latek!"
28 czerwca twórca "Młodego Frankensteina
" będzie obchodził setne urodziny. Przypominamy zwiastun poświęconego mu dwuodcinkowego dokumentu "Mel Brooks: 99-latek
", który trafił na ekrany na początku tego roku: