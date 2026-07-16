"Violetta Villas": Sandra Drzymalska na nowych zdjęciach z filmu

27 listopada na ekranach kin zadebiutuje zapowiadana od dawna "Violetta Villas" - biografia jednej z największych i najbardziej charyzmatycznych ikon polskiej sceny muzycznej. W sieci pojawiły się nowe zdjęcia z filmu, których autorem jest Robert Jaworski.
"Violetta Villas": zdjęcia
Film "Violetta Villas
" opowiada historię najsłynniejszej polskiej divy – artystki, którą talent i pasja wyniosły na największe sceny Paryża i Las Vegas. To poruszający portret kobiety widziany z perspektywy jej syna – mimowolnego świadka narodzin i upadku gwiazdy. Historia niezwykłej osobowości, która zachwycała głosem, sceniczną ekspresją i odwagą bycia sobą.
W tytułowej roli zobaczymy Sandrę Drzymalską
. W obsadzie znaleźli się także: Jowita Budnik
, Mateusz Banasiuk
, Borys Szyc
, Dorota Kuduk
, Cezary Łukaszewicz
, Christo Szopov
, Antoni Rembelski, Antoni Tyszkiewicz
oraz Kazik Radziejewski
.
Za reżyserię odpowiada Karolina Bielawska
- autorka nagradzanego dokumentu "Mów mi Marianna
", uhonorowanego m.in. Złotym Rogiem na Krakowskim Festiwalu Filmowym oraz wyróżnieniami w Locarno, Lizbonie i Sankt Petersburgu. Reżyserka była również nominowana do Paszportu "Polityki". Jest współautorką scenariusza, który stworzyła wspólnie z Małgorzatą Gospodarek.
Teaser filmu "Violetta Villas"