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"Violetta Villas": Sandra Drzymalska na nowych zdjęciach z filmu

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&quot;Violetta Villas&quot;: Sandra Drzymalska na nowych zdjęciach z filmu
źródło: Materiały prasowe
autor: Robert Jaworski
27 listopada na ekranach kin zadebiutuje zapowiadana od dawna "Violetta Villas" - biografia jednej z największych i najbardziej charyzmatycznych ikon polskiej sceny muzycznej. W sieci pojawiły się nowe zdjęcia z filmu, których autorem jest Robert Jaworski. 

"Violetta Villas": zdjęcia








Film  "Violetta Villas" opowiada historię najsłynniejszej polskiej divy – artystki, którą talent i pasja wyniosły na największe sceny Paryża i Las Vegas. To poruszający portret kobiety widziany z perspektywy jej syna – mimowolnego świadka narodzin i upadku gwiazdy. Historia niezwykłej osobowości, która zachwycała głosem, sceniczną ekspresją i odwagą bycia sobą. 

W tytułowej roli zobaczymy Sandrę Drzymalską. W obsadzie znaleźli się także: Jowita Budnik, Mateusz Banasiuk, Borys Szyc, Dorota Kuduk, Cezary Łukaszewicz, Christo Szopov, Antoni Rembelski, Antoni Tyszkiewicz oraz Kazik Radziejewski.

Za reżyserię odpowiada Karolina Bielawska -  autorka nagradzanego dokumentu "Mów mi Marianna", uhonorowanego m.in. Złotym Rogiem na Krakowskim Festiwalu Filmowym oraz wyróżnieniami w Locarno, Lizbonie i Sankt Petersburgu. Reżyserka była również nominowana do Paszportu "Polityki". Jest współautorką scenariusza, który stworzyła wspólnie z Małgorzatą Gospodarek.

Teaser filmu "Violetta Villas"





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