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"Violetta Villas": zwiastun filmu. Sandra Drzymalska jako legendarna diwa

Filmweb autor: /
https://www.filmweb.pl/news/%22Violetta+Villas%22%3A+zwiastun+filmu.+Sandra+Drzymalska+jako+legendarna+diwa-168674
&quot;Violetta Villas&quot;: zwiastun filmu. Sandra Drzymalska jako legendarna diwa
Jako pierwsi w Polsce prezentujemy Wam zwiastun filmu biograficznego "Violetta Villas". Obraz z Sandrą Drzymalską w roli głównej powalczy o Złote Lwy na rozpoczynającym się dzisiaj Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Do kin w całej Polsce trafi 27 listopada. 

"Violetta Villas": zwiastun




"Violetta Villas": opowieść o życiu legendy



Film  "Violetta Villas" opowiada historię najsłynniejszej polskiej divy – artystki, którą talent i pasja wyniosły na największe sceny Paryża i Las Vegas. To poruszający portret kobiety widziany z perspektywy jej syna – mimowolnego świadka narodzin i upadku gwiazdy. Historia niezwykłej osobowości, która zachwycała głosem, sceniczną ekspresją i odwagą bycia sobą. 




]W tytułowej roli zobaczymy Sandrę Drzymalską. W obsadzie znaleźli się także: Jowita Budnik, Mateusz Banasiuk, Borys Szyc, Dorota Kuduk, Cezary Łukaszewicz, Christo Szopov, Antoni Rembelski, Antoni Tyszkiewicz oraz Kazik Radziejewski.

Za reżyserię odpowiada Karolina Bielawska -  autorka nagradzanego dokumentu "Mów mi Marianna", uhonorowanego m.in. Złotym Rogiem na Krakowskim Festiwalu Filmowym oraz wyróżnieniami w Locarno, Lizbonie i Sankt Petersburgu. Reżyserka była również nominowana do Paszportu "Polityki". Jest współautorką scenariusza, który stworzyła wspólnie z Małgorzatą Gospodarek.

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