"Violetta Villas": zwiastun filmu. Sandra Drzymalska jako legendarna diwa

Jako pierwsi w Polsce prezentujemy Wam zwiastun filmu biograficznego "Violetta Villas". Obraz z Sandrą Drzymalską w roli głównej powalczy o Złote Lwy na rozpoczynającym się dzisiaj Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Do kin w całej Polsce trafi 27 listopada.
"Violetta Villas": zwiastun
"Violetta Villas": opowieść o życiu legendy
Film "Violetta Villas
" opowiada historię najsłynniejszej polskiej divy – artystki, którą talent i pasja wyniosły na największe sceny Paryża i Las Vegas. To poruszający portret kobiety widziany z perspektywy jej syna – mimowolnego świadka narodzin i upadku gwiazdy. Historia niezwykłej osobowości, która zachwycała głosem, sceniczną ekspresją i odwagą bycia sobą.
]W tytułowej roli zobaczymy Sandrę Drzymalską
. W obsadzie znaleźli się także: Jowita Budnik
, Mateusz Banasiuk
, Borys Szyc
, Dorota Kuduk
, Cezary Łukaszewicz
, Christo Szopov
, Antoni Rembelski, Antoni Tyszkiewicz
oraz Kazik Radziejewski
.
Za reżyserię odpowiada Karolina Bielawska
- autorka nagradzanego dokumentu "Mów mi Marianna
", uhonorowanego m.in. Złotym Rogiem na Krakowskim Festiwalu Filmowym oraz wyróżnieniami w Locarno, Lizbonie i Sankt Petersburgu. Reżyserka była również nominowana do Paszportu "Polityki". Jest współautorką scenariusza, który stworzyła wspólnie z Małgorzatą Gospodarek.