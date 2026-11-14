Który serial Netfliksa ma najwięcej sezonów? Nowy rekord

Wprawdzie ósmy sezon "Virgin River" jest dopiero w trakcie przygotowania, ale Netflix dał już zielone światło kolejnemu. Tym samym dramat obyczajowy z Alexandrą Breckenridge stał się najdłuższym serialem oryginalnym platformy.
"Virgin River" przedłużone na kolejny sezon
Jak podaje Variety, zdjęcia do ósmego sezonu "Virgin River
" zakończyły się latem. Dokładna data premiery nowych odcinków nie jest na razie znana. Wiadomo, że mają one trafić na Netflix w przyszłym roku. Zamówiony właśnie dziewiąty sezon będzie się składał z 10 odcinków, co oznacza, że cały serial będzie liczył 94 odcinki.
Tym samym "Virgin River
" pobiło rekord dzielony do tej pory przez animację dla dorosłych "Big Mouth
" (2017–2025) i hiszpański thriller "Szkoła dla elity
" (2018–2024). Oba tytuły zakończyły się na ośmiu sezonach.
Kadr z siódmego sezonu "Virgin River"
Decyzja o kolejnym sezonie nie jest zaskoczeniem, biorąc pod uwagę wyniki oglądalności. Netflix ujawnił, że dotychczasowe sezony przekroczyły już próg pół miliarda wyświetleń. Jestem nieprawdopodobnie dumna z naszego serialu i jestem ogromnie podekscytowana okazją kontynuowania tej historii w sezonie dziewiątym! Każdy z nas bardzo ciężko pracuje, aby tchnąć życie w świat "Virgin River". To prawdziwy dar
– skomentowała Breckenridge
.
Zobacz zwiastun siódmego sezonu "Virgin River"
Przypominamy zwiastun siódmego sezonu "Virgin River
", który trafił na Netflix w marcu tego roku. Serial jest adaptacją bestsellerowego cyklu książek autorstwa Robyn Carr
. Biorąc pod uwagę, że liczy on ponad 20 tomów, twórcy mają materiał na jeszcze wiele sezonów.
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