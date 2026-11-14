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Który serial Netfliksa ma najwięcej sezonów? Nowy rekord

Variety / autor: /
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Który serial Netfliksa ma najwięcej sezonów? Nowy rekord
źródło: materialy promocyjne
Wprawdzie ósmy sezon "Virgin River" jest dopiero w trakcie przygotowania, ale Netflix dał już zielone światło kolejnemu. Tym samym dramat obyczajowy z Alexandrą Breckenridge stał się najdłuższym serialem oryginalnym platformy.

"Virgin River" przedłużone na kolejny sezon


Jak podaje Variety, zdjęcia do ósmego sezonu "Virgin River" zakończyły się latem. Dokładna data premiery nowych odcinków nie jest na razie znana. Wiadomo, że mają one trafić na Netflix w przyszłym roku. Zamówiony właśnie dziewiąty sezon będzie się składał z 10 odcinków, co oznacza, że cały serial będzie liczył 94 odcinki.

Tym samym "Virgin River" pobiło rekord dzielony do tej pory przez animację dla dorosłych "Big Mouth" (2017–2025) i hiszpański thriller "Szkoła dla elity" (2018–2024). Oba tytuły zakończyły się na ośmiu sezonach. 

Kadr z siódmego sezonu "Virgin River"

Decyzja o kolejnym sezonie nie jest zaskoczeniem, biorąc pod uwagę wyniki oglądalności. Netflix ujawnił, że dotychczasowe sezony przekroczyły już próg pół miliarda wyświetleń.

Jestem nieprawdopodobnie dumna z naszego serialu i jestem ogromnie podekscytowana okazją kontynuowania tej historii w sezonie dziewiątym! Każdy z nas bardzo ciężko pracuje, aby tchnąć życie w świat "Virgin River". To prawdziwy dar – skomentowała Breckenridge.

Zobacz zwiastun siódmego sezonu "Virgin River"


Przypominamy zwiastun siódmego sezonu "Virgin River", który trafił na Netflix w marcu tego roku. Serial jest adaptacją bestsellerowego cyklu książek autorstwa Robyn Carr. Biorąc pod uwagę, że liczy on ponad 20 tomów, twórcy mają materiał na jeszcze wiele sezonów. 



Pogrążona w żałobie pielęgniarka Mel przeprowadza się do małego kalifornijskiego miasteczka, chcąc zacząć od nowa. Jednak nic nie jest takie, jak jej się wydawało.

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