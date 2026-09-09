"VisionQuest": "Ultron to psychopata zamknięty na strychu" – mówi odtwórca głównej roli

Jeśli zastanawiacie się, jak dziś wygląda relacja Ultrona i Visiona w przededniu premiery serialu "VisionQuest", to cóż... bywało lepiej. Choć pewnie nie jest to dla Was wielkim zaskoczeniem, dowody na problemy w związku pomiędzy obiema super-zaawansowanymi sztucznymi inteligencjami pojawiają się w przeróżnych miejscach – chociażby w wywiadzie z Paulem Bettanym udzielanym niedawno portalowi Entertainment Weekly. W trakcie rozmowy aktor przyznał, że Ultron dla Visiona jest niczym psychopata zamknięty na strychu – spacyfikowany, choć dalej niezwykle niebezpieczny.
Co Paul Bettany powiedział o serialu "VisionQuest"?
Pytanie zadane Bettany'emu
nie było zresztą przypadkowe. Od pewnego już czasu mówi się, że "VisionQuest
" skupi się na relacji Visiona
i Ultrona
, która zamieni się w centralną dynamikę serialu. Z tego powodu serialowy punkt wyjścia tej znajomości jest niezwykle ważny. Przypomnijmy, że na tym etapie Ultron
dalej pozostaje częścią świadomości Visiona
, kryjąc się w zakamarkach jego "umysłu". Dlatego właśnie Ultrona
"w swojej głowie" Bettany
opisał następująco: trochę jak psychopatę, którego trzyma się zamkniętego na strychu, a trochę jak psychotycznego terapeutę, który ma dostęp do jego myśli oraz odczuć. Z robotami można zrobić kilka rzeczy. Jedna z nich to motyw w stylu Pinokia: "Jestem teraz prawdziwym chłopcem". To może być część naszej historii, ale drugą rzeczą – według mnie znacznie ciekawszą – jest motyw z "Frankensteina": "Kim jestem?" "Kto mnie stworzył?" "Po co tu jestem?" "Jaki jest mój cel?" "Jak mam się odnaleźć w świecie, w którym się znalazłem?"
– tłumaczył aspiracje scenarzystów Bettany
.
Jeśli chodzi o scenarzystów, "VisionQuest
" przeszedł swego czasu prawdziwe załamanie po odejściu z projektu Jac Schaeffer – autorki poprzedzającego serial "WandaVision" oraz "To zawsze Agatha".
Pierwotnie miała ona zająć się "VisionQuest
", by dopełnić tym samym swoją Marvelowską trylogię telewizyjną. Na etapie preprodukcji została jednak zastąpiona przez Terry'ego Matalasa
(serial "Star Trek: Picard
"). Czułem, jakby ktoś usunął mi grunt pod nogami
– tłumaczył swoje uczucia Bettany
po odejściu Schaeffer
z projektu – Naprawdę ją uwielbiam, stworzyliśmy w końcu razem piękną rzecz. Czekałem na swoją kolej do ponownej pracy z Jac. A potem, 24 godziny później, jadłem już obiad z Terrym, bo Marvel działa właśnie w takim tempie.
Aktor dodał też, że odejście scenarzystki z projektu było podyktowane "powodami osobistymi". "VisionQuest
" zadebiutuje na platformie Disney+ już 14 października. Kolejne odcinki będą wychodzić w tygodniowych odstępach, aż do premiery finałowego epizodu ósmego 2 grudnia.
"VisionQuest" – zwiastun serialu