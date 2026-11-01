"VisionQuest": Paul Bettany grał tak bardzo, że uszkodził sobie oko

W serialu "VisionQuest" Paul Bettany gra syntetycznego Visiona, ale sam wciąż jest człowiekiem. Grając jednak łatwo czasem się zapomnieć. Aktor opowiedział, jak na planie serialu wczuł się w rolę tak bardzo, że doznał urazu.
Paul Bettany o wypadku na planie "VisionQuest" Udawałem, że na mojej głowie jest urządzenie, które zakłóca pracę mózgu i grubo przesadziłem z grą aktorską
, opowiedział Paul Bettany
w programie Jimmy'ego Kimmela
. Pękło mi jakieś dziesięć żyłek w oku. To lekcja, że mniej czasem znaczy więcej. Bettany wspomina, że jego oko było czerwone "przez jakieś dwa tygodnie"
. Zakłada, że wyczyszczenie go przy pomocy komputera "musiało kosztować bardzo dużo"
. Ironia polega na tym, że aktor grający Visiona jest dość krótkowzroczny
, zażartował aktor. Nic nie widzę, kiedy zdejmę okulary. Co może być dobre – zależnie od tego, z jakim aktorem akurat pracujesz.
Zobaczcie nasz wywiad z Bettanym
i ekipą "VisionQuest
":
Paul Bettany i James Spader o pracy nad "VisionQuest"
W "VisionQuest"
główny bohater ukrywa się po tym, jak zbiegł tym, którzy chcieli zrobić z niego broń. Szukając nowego miejsca dla siebie oraz sensu istnienia, konsultuje z różnymi personami AI zapisanymi w swoim oprogramowaniu, jak F.R.I.D.A.Y., E.D.I.T.H., J.A.R.V.I.S. oraz Ultron. Jego spokojna egzystencja zostaje zaburzona, kiedy ogłoszona zostaje nagroda za jego głowę. Teraz musi uciekać. Towarzyszy mu tajemniczy chłopak Thomas Shepard, który być może jest reinkarnacją jego syna...
W obsadzie znaleźli się również m.in. James Spader
, Todd Stashwick
, Ruaridh Mollica
, T'Nia Miller
i Emily Hampshire
.