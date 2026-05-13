"VisionQuest" z datą premiery

W czasie wtorkowej prezentacji Disney ogłosił, kiedy na platformę Disney+ trafi serial Marvela "VisionQuest". Fani poczekają na niego jeszcze kilka miesięcy.
Nowy serial MCU jesienią "VisionQuest" to trzecia, ostatnia, część serialowej trylogii, w której skład wchodzą "WandaVision" i "To zawsze Agatha".
Już wcześniej wiedzieliśmy, że serial będzie miał swoją premierę jesienią. Teraz Disney to doprecyzował i ogłosił, że premiera będzie miała miejsce 14 października
.
Oficjalnie niewiele wiemy o fabule serialu "VisionQuest
". Sam tytuł nawiązuje do komiksowej historii z serii "West Coast Avengers", w której Vision przechodzi zaskakującą przemianę i odkrywa prawdę o naturze dzieci, które urodziła Wanda.
Główną rolę zagra oczywiście Paul Bettany
. Wiadomo również, że James Spader powróci jako Ultron.
W obsadzie są także m.in: Henry Lewis
, Jonathan Sayer
, James D’Arcy
, Orla Brady
, Emily Hampshire
i Ruaridh Mollica
.
"VisionQuest
" składa się z ośmiu odcinków
. Ich showrunnerem jest Terry Matalas
("Star Trek: Picard
").
