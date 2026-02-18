Carla Gugino jako Vivien Leigh. Na jakim etapie są prace nad filmem?

Do sieci trafiła nowe informacje dotyczące niezależnego dramatu "Vivien & The Florist", w którym w głównych rolach pojawią się Carla Gugino, Matthew Modine oraz David Hyde Pierce. Reżyserem filmu jest Nick Sandow, znany z serialu "Orange Is the New Black".
O czym opowie film?
Getty Images © Bettmann
Autorem scenariusza jest Jayce Bartok
. Film skupia się na kluczowym rozdziale z życia ikony kina, Vivien Leigh
- dwukrotnej laureatki Oscara
, znanej z ról w "Przeminęło z wiatrem
" oraz "Tramwaju zwanym pożądaniem
". Carla Gugino
(o której angażu pisaliśmy już w 2024 roku) wciela się w Leigh
, a Matthew Modine
gra Penna – florystę z Filadelfii, który zimą 1966 roku nawiązuje z aktorką niespodziewaną relację. To moment, w którym Leigh
przygotowuje się do powrotu na Broadway w sztuce "Iwanow" Antoniego Czechowa
, jednocześnie prywatnie zmagając się z zaburzeniami afektywnymi dwubiegunowymi. David Hyde Pierce
sportretuje aktora i reżysera Johna Gielguda
, a Jack Davenport
wcieli się w Laurence'a Oliviera
. Zakończyły się realizowane w Filadelfii zdjęcia.
W obsadzie znaleźli się również Maria Christina Oliveras
, Eoin Macken
, Charlie McDermott
oraz debiutująca w pełnym metrażu Annie Grant. Projekt rozwijany jest od początku 2023 roku. Producentka Lauren Hale-Rieckhoff nazwała film listem miłosnym do starego Hollywood i stwierdziła, że jego emocjonalny rdzeń jest ponadczasowy - jedno krótkie spotkanie może zmienić życie na zawsze. Gugino
mogliśmy niedawno oglądać w filmie "Sojusznicy
". Modine
przez kilka lat występował w "Stranger Things
", a Pierce
pojawił się w "Egzorcyzmie
".
"Przeminęło z wiatrem