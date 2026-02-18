Newsy Filmy Carla Gugino jako Vivien Leigh. Na jakim etapie są prace nad filmem?
Do sieci trafiła nowe informacje dotyczące niezależnego dramatu "Vivien & The Florist", w którym w głównych rolach pojawią się Carla Gugino, Matthew Modine oraz David Hyde Pierce. Reżyserem filmu jest Nick Sandow, znany z serialu "Orange Is the New Black".

Autorem scenariusza jest Jayce Bartok. Film skupia się na kluczowym rozdziale z życia ikony kina, Vivien Leigh - dwukrotnej laureatki Oscara, znanej z ról w "Przeminęło z wiatrem" oraz "Tramwaju zwanym pożądaniem".

Carla Gugino (o której angażu pisaliśmy już w 2024 roku) wciela się w Leigh, a Matthew Modine gra Penna – florystę z Filadelfii, który zimą 1966 roku nawiązuje z aktorką niespodziewaną relację. To moment, w którym Leigh przygotowuje się do powrotu na Broadway w sztuce "Iwanow" Antoniego Czechowa, jednocześnie prywatnie zmagając się z zaburzeniami afektywnymi dwubiegunowymi. David Hyde Pierce sportretuje aktora i reżysera Johna Gielguda, a Jack Davenport wcieli się w Laurence'a Oliviera. Zakończyły się realizowane w Filadelfii zdjęcia.


W obsadzie znaleźli się również Maria Christina Oliveras, Eoin Macken, Charlie McDermott oraz debiutująca w pełnym metrażu Annie Grant. Projekt rozwijany jest od początku 2023 roku. Producentka  Lauren Hale-Rieckhoff nazwała film listem miłosnym do starego Hollywood i stwierdziła, że jego emocjonalny rdzeń jest ponadczasowy - jedno krótkie spotkanie może zmienić życie na zawsze. 

Gugino mogliśmy niedawno oglądać w filmie "Sojusznicy". Modine przez kilka lat występował w "Stranger Things", a Pierce pojawił się w "Egzorcyzmie". 

