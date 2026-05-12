Fani wściekli na Amazon, bo nie pokaże filmu z Henrym Cavillem w kinach
Amazon MGM Studios ogłosiło, że przygotowywane przez wytwórnię widowisko "Voltron" nie trafi do kin. Co gorsza, wcale nie jest pewne, że film zadebiutuje na Prime Video.

"Voltron" to aktorska wersja serialu animowanego, którego tak naprawdę nie było. "Voltron - Obrońca Wszechświata" powstał bowiem z myślą o amerykańskiej widowni jako montażowy miszmasz dwóch japońskich seriali anime: "Hyakuju o Go-Lion" oraz "Kikō Kantai Dairugger XV".

Do tej pory fani żyli w przekonaniu, że Amazon MGM Studios pokaże film w kinach. Jednak wytwórnia właśnie potwierdziła, że tak się nie stanie. Co więcej, nie wyklucza, że film będzie miał premierę na platformie MGM+, a nie na dużo popularniejszej platformie Prime Video.

Gwiazdą produkcji jest Henry Cavill. Za kamerą stanął zaś Rawson Marshall Thurber, dla którego jest to pierwszy film od czasu "Czerwonej noty". Do sieci trafiło właśnie logo widowiska:


Serial "Voltron - Obrońca Wszechświata" opowiadał historię świata zaatakowanego przez kosmicznych najeźdźców. Pięciu śmiałków jednoczy się w celu pilotowania robotów, które razem składają się w Voltrona - wojownika zdolnego pokonać obcych. 

Fabuła filmu "Voltron" nie została na razie ujawniona. Wiemy za to, że oprócz Cavilla w obsadzie są też: Daniel Quinn-Toye, Sterling K. Brown, Rita Ora, John Harlan Kim, Alba Baptista, Samson Kayo, Tharanya Tharan, Laura Gordon, Tim Griffin i Nathan Jones. 

