"Vought Rising": Soldier Boy powraca w zwiastunie prequela "The Boys"

Mamy dobrą wiadomość dla wszystkich, którzy leczą złamane serca po zakończeniu "The Boys". Prime Video zaprezentowało zwiastun "Vought Rising", czyli prequela przebojowego serialu o superbohaterach. Premierę nowej produkcji zaplanowano na 2027 rok.
"Vought Rising
" zapowiadany jest jako zawiła historia kryminalna rozgrywająca się w latach 50. XX wieku. Z serialu dowiemy się więcej o początkach tytułowej korporacji Vought, wczesnych wyczynach Soldier Boya, a także o diabolicznych machinacjach Stormfront, która w tamtych czasach była znana jako Clara Vought.
Przypomnijmy: Soldier Boy to pierwszy amerykański superbohater stworzony podczas II wojny światowej przez niemieckiego naukowca Fredericka Voughta. Żoną uczonego, a zarazem pierwszą osobą, która zyskała supermoce, była z kolei Clara. Zarówno Soldier Boy jak i Stormfront są wyjątkowo mrocznymi, psychopatycznymi postaciami wykorzystującymi swoje umiejętności w niecnych celach.
Główne role zagrają Jensen Ackles
i Aya Cash
. Towarzyszyć im będą m.in. Mason Dye
(jako Bombsight), Will Hochman
(jako Torpedo) i Elizabeth Posey
(jako Private Angel). W obsadzie znaleźli się także KiKi Layne
, Jorden Myrie
, Nicolò Pasetti
, Ricky Staffieri
i Brian J. Smith
.
Obowiązki showrunnera pełni Paul Grellong
, który pracował przy "The Boys
" jako producent wykonawczy.