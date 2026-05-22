"Vought Rising": Soldier Boy powraca w zwiastunie prequela "The Boys"
Mamy dobrą wiadomość dla wszystkich, którzy leczą złamane serca po zakończeniu "The Boys". Prime Video zaprezentowało zwiastun "Vought Rising", czyli prequela przebojowego serialu o superbohaterach. Premierę nowej produkcji zaplanowano na 2027 rok. 

"Vought Rising" zapowiadany jest jako zawiła historia kryminalna rozgrywająca się w latach 50. XX wieku. Z serialu dowiemy się więcej o początkach tytułowej korporacji Vought, wczesnych wyczynach Soldier Boya, a także o diabolicznych machinacjach Stormfront, która w tamtych czasach była znana jako Clara Vought.

Przypomnijmy: Soldier Boy to pierwszy amerykański superbohater stworzony podczas II wojny światowej przez niemieckiego naukowca Fredericka Voughta. Żoną uczonego, a zarazem pierwszą osobą, która zyskała supermoce, była z kolei Clara. Zarówno Soldier Boy jak i Stormfront są wyjątkowo mrocznymi, psychopatycznymi postaciami wykorzystującymi swoje umiejętności w niecnych celach. 

Główne role zagrają Jensen Ackles i Aya Cash. Towarzyszyć im będą m.in. Mason Dye (jako Bombsight), Will Hochman (jako Torpedo) i Elizabeth Posey (jako Private Angel). W obsadzie znaleźli się także KiKi Layne, Jorden Myrie, Nicolò Pasetti, Ricky Staffieri i Brian J. Smith

Obowiązki showrunnera pełni Paul Grellong, który pracował przy "The Boys" jako producent wykonawczy.




