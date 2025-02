"Wąwóz" hitem platformy AppleTV+

Więcej nowych użytkowników platformy AppleTV+

Zwiastun filmu "Wąwóz"

to nowy film reżysera " Czarnego telefonu " i " Sinister . W głównych rolach zagrały zaś najgorętsze osoby młodego pokolenia:Dwoje wyszkolonych agentów zostaje przydzielonych do posterunków w wieżach strażniczych po przeciwnych stronach ogromnego, ściśle tajnego wąwozu. Ich zadaniem jest ochrona świata przed nieznanym, tajemniczym złem, które czai się w jego głębinach. Choć dzieli ich dystans, nawiązują więź. Kiedy w końcu poznają prawdziwe, katastrofalne zagrożenie dla ludzkości, muszą połączyć siły i poddać próbie zarówno swoje fizyczne, jak i psychiczne możliwości, by utrzymać zło w wąwozie – zanim będzie za późno.Co to dokładnie znaczy, tego niestety nie wiadomo. Apple bowiem nie ujawnia żadnych danych dotyczących oglądalności. Nie wiemy więc nawet tego, jak Apple definiuje oglądalność.Wiemy za to, że zapisy do platformy po premierze " Wąwozu " wzrosły o 80% w porównaniu z poprzedzającym okresem. Widzowie byli więc naprawdę ciekawi tego filmu. Ilu z nich pozostało z platformą na dłużej, tego już jednak Apple nie podaje.